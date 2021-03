Un curier de 19 ani, bătut măr de un bărbat turbat de furie. Tânărul parcase pentru două minute pe locul acestuia

Un băiat în vârstă de 19 ani, student și care lucrează la o firmă de livrări de mâncare la domiciliu a fost snopit în bătaie de un bărbat. Tânărul parcase pentru câteva minute pe locul de parcare al bărbatului, iar când s-a întors în parcare a primit o bătaie soră cu moartea. Tânărul susține că deși este boxer de performanță nu a ripostat și vrea să urmeze calea legală.

Băiatul este student la Cluj-Napoca iar pentru a se întreține lucrează la o firmă de livrări mâncare la domiciliu. Nici prin gând nu i-a trecut că acest job îi va aduce asemenea probleme. Tânărul povestește că seara trecută avea de livrat o comandă în cartierul Între Lacuri și acolo au avut loc scenele șocante, arată bzc.ro

„Sunt originar dintr-un judeţ învecinat şi, pe lângă facultate, mă ocup de livrări de mâncare, la domiciliul clienţilor, muncă pe care o fac numai cu maşina proprie. Iar, aseară, pe la 21.30 am avut o comandă de mâncare, de la Kaufland, pe care am dus-o pe Beiuşului 70. Acolo, am văzut că-i o parcare cu abonament şi am intrat, exact pentru două minute, cât dura livrarea la client. Şi am parcat, nu însă înainte de a înştiinţa, pe un domn din bloc, aflat afară, că mă întorc imediat. Acesta mi-a spus că nu-i nicio problemă, aşa că am mers şi am livrat marfa, repede…”

Tânărul a mers la IML pentru certificat medico-legal

Când s-a întors la mașină, tânărul era așteptat de un bărbat solid și plin de nervi, care a început să-i vorbească foarte urât și să-l lovească cu capul de mașină.

„Era proprietarul locului ocupat de mine. Mi-a spus: > Şi m-a trântit cu capul de maşina mea, după care mi-a ars un pumn, puternic, în umăr… Apoi a adăugat că dacă nu ar fi fost martori în jur mi-ar fi zdrobit, acolo, creierii… Şi, de asemenea, nici nu purta mască, de aceea l-aş putea recunoaşte şi dintr-o mie” – explică victima.

Imediat după incident, curierul a mers la sediul central al poliției pentru a face plângere penală pe numele agresorului, dar și la IML pentru a-și scoate certificat medico-legal.

„E inacceptabil să se întâmple aşa ceva: pentru două minute de şedere pe locul lui să încasez aşa bătaie şi, mai ales, să-mi fie adresate atâtea cuvinte urâte! Puteam să-l termin, fără probleme, deoarece am la activ trei ani de box de performanţă – însă am preferat să urmez calea legală şi să-l pun astfel pe individ, chiar dacă mai târziu, cu botul pe labe! ”