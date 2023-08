Un desen i-a salvat viața! Fabuloasa poveste a lui Susannah Cahalan, pe care medicii voiau să o interneze la psihiatrie

Se poate spune că povestea jurnalistei Susannah Cahalan (37 de ani) poate să devină cu ușurință subiect de film. Femeia a relatat experiența prin care a trecut când a ajuns într-un spital de psihiatrie din cauza unui diagnostic greșit.

Se întâmpla pe vremea când avea 24 de ani și avea de trecut o cumpănă importantă în viață. Tânăra începuse să aibă simptome tulburătoare, psihoze, vedenii cum că în locuința ei ar exista o armată de gândaci, gânduri că tatăl ei conspira să o răpească si să o ucidă pe mama sa vitregă și că acesta ar avea puterea de îmbătrâni oamenii folosind forța minții, pasaje din viața ei care au dus-o la o extenuare psihică și emoțională. Ajunsese să nu mai doarmă noaptea, nu mânca, iar viața îi era pusă în pericol.

Susannah a fost pe punctul de a fi internată într-un spital de psihiatrie, acolo unde, dacă nu ar fi ajuns pe mâna unui medic specializat care să-i evaluat cazul, ar fi rămas pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Ce s-a întâmplat când Susannah a fost rugată să deseneze un ceas

Astfel, medicul care a consultat-o înainte să fie internată în spitalul de psihiatrie i-a cerut tinerei să deseneze un ceas, test care se face în mod normal persoanelor suspecte de demență sau de boala Alzheimer. În loc să deseneze cadranul ceasului în mod normal, Susannah a ordonat toate cifrele de la 1 la 12 în partea dreaptă a cadranului, deoarece partea dreaptă a creierului ei, care controlează partea stângă a corpului, era inflamată. Medicul și-a dat seama că este vorba despre o afecțiune neurologică: encefalită cu receptori anti -NMDA.

În urma unui consult amănunțit, s-a constatat că tânăra suferea de o boală neurologică rară, encefalită autoimună, boală care, la vremea respectivă, nu era cercetată și înțeleasă în profunzime. Afecțiunea de care suferea tânăra s-a dovedit a fi un atac al sistemului imunitar supra creierului, ceea ce însemna că tânăra nu suferea de o afecțiune psihiatrică, așa cum erau bănuielile medicilor. După o lună petrecută în spital, Susannah s-a recuperat complet. În prezent, cartea în care își prezintă memoriile sale, ”Brain on fire: My Month of Madness”, a devenit New York Times bestseller.

