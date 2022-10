Un fost campion al României, dur cu Simona Halep: „Să-și asume și să fie suspendată!”

Marius Șumudică, fost campion al României la fotbal ca jucător și ca antrenor, nu este impresionat de situația în care se află Simona Halep, depistată pozitiv la un test anti-doping. Antrenorul susține că sportiva noastră trebuie să-și asume fapta și să fie suspendată.

Simona Halep este lovită din toate părțile după ce în organismul ei s-a găsit Roxadustat, substanță care nu poate fi administrată accidental. Suspendat în trecut, la rândul lui, pentru că a pariat, Marius Șumudică este de părere că ex-liderul WTA trebuie să suporte consecințele și să primească pedepasa cuvenită.

„Ce să zic? Nu m-a surprins nimic. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vreau să vorbesc, pentru că nu sunt în măsură, dar sunt niște medicamente despre care am înțeles că nu se iau decât în situații foarte dificile. Nu cred că se punea problema la Simona să ia astfel de medicamente. Ori cineva a sfătuit-o greșit, ori dacă le-a luat ea, să-și asume și să fie suspendată”, a declarat Marius Șumudică, potrivit as.ro.

Simona Halep, prima reacție după ce a fost depistată pozitiv. „Începe cel mai greu meci al vieții mele”

La scurt timp după ce a fost suspendată din tenis de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, Simona Halep a oferit o primă reacție.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am testat pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. E cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte, întrucât e complet opusă valorilor cu care am fost educată. Să înfrunt o situație atât de nedreaptă, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final pentru a demonstra că nu am ingerat substanța în cunoștință de cauză și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală.

Nu e vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare și despre povestea de dragoste pe care am construit-o cu tenisul în ultimii 25 de ani„, a scris Simona Halep pe Instagram.