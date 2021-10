Un fost membru al trupei 5GANG este infectat cu COVID-19: ”Am stat în casă, am luat medicamente...”

Mădălin Șerban, fostul membru al trupei 5GANG, s-a infectat cu coronovirus. Cântărețul este în carantină, însă este foarte activ pe rețelele de socializare acolo unde a și dezvăluit ”secretul”.

Mădălin Șerban a fost infectat cu temutul virus și se află în carantină de 9 zile. După mai multe zile în care a cam absentat de pe rețelele de socializare, fostul membru al trupei 5GANG și-a îngrijorat fanii atunci când a anunțat că este contaminat cu virusul SARS-CoV-2.

Mădălin Șerban, infectat SARS-CoV-2

Tânărul a povestit pe rețelele de socializare că a trecut deja de primele zile de boală și că a fost norocos, căci a făcut o formă ușoară de COVID-19. A urmat cu strictețe tratamentul prescris de către medicul de familie, iar acum așteaptă ziua în care va putea să-și reia viața normală:

”Vă voi explica chiar acum de ce sunt în a opta zi de COVID, mâine este a noua zi. Am stat în casă, mi-am luat medicamentele, am mâncat bine, am băut litri de cei, transpir, dusuri la greu si vreau sa va zic ca ma simt foarte bine. Nu m-am simtit rau, adica nu atat de rau cum am auzit. Ma consider norocos, am avut o fază ușoară de COVID.

O sa mai stau în casă și o să mai fac teste și când testul o sa fie negativ o să anunț. Fiind a opta zi însemnă că mai am undeva la 6 zile pana cand e gata virusul, așa că ne auzim cu detalii”, a explicat tânărul pe contul său personal de Instagram.

Proiectul 5GANG va luat sfârșit la finalul anului

Recent, Selly, alături de membrii trupei 5GANG, a făcut un anunț care i-a întristat pe fani. Vloggerul a spus că proiectul va lua sfârșit la finalul anului acestuia:

”Nu ne-am propus niciodată să ne luăm în serios ca artiști, dar vouă v-au plăcut atât de mult piesele noastre, încât ați dus și pe 1 și 2 în Trending, simultan. Noi am început treaba asta din pasiune și din prietenie și nu vrem să o forțăm mai mult decât este cazul”, a spus Selly

