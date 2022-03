Războiul din Ucraina i-a împins pe mulți dintre cetățeni să își părăsească locul natal și să se refugieze în statele vecine. Potrivit informațiilor, peste 200.000 de ucraineni au intrat în România. O mare parte dintre aceștia se află în tranziție, iar alții doresc chiar să se stabilească aici, pentru a începe o viață nouă. Iar, de zile bune, mulți dintre români s-au mobilizat pentru a le oferi refugiaților un acoperiș deasupra capului, dar și hrană și articole vestimentare. Pe de altă parte, alții au ales să își pună la dispoziție căminele pentru a-i adăposti, pentru o perioadă, pe aceștia. De exemplu, un hotel de patru stele din Suceava s-a transformat într-un adăpost pentru refugiații din Ucraina, dar și pentru animalele lor de companie.

Conflictul armat care are loc între Rusia și Ucraina i-a împins pe mulți dintre cetățenii ucraineni să își părăsească locul natal și să îndrepte spre țările vecine. Mulți dintre aceștia au ales să se refugieze în Polonia, dar și în România.

Aceștia, însă, au găsit un sprijin în români. Mulți voluntari, care se află la punctele de trecere ale frontierelor, i-au așteptat cu brațele deschise, cu mâncare, articole vestimentare, având în vedere că mulți au trecut granița, pe jos, în frig, dar și cu locuri de cazare, adăposturi sau cămine pentru a se odihni.

Potrivit apnews.com, un hotel de patru stele din Suceava s-a transformat într-un adăpost pentru refugiații din Ucraina, dar și pentru animalele lor de companie. Articolul începe prin prezentarea Olgăi Okhrimenko, o tânără în vârstă de 34 de ani, care a fost extrem de emoționată în prima zi în care a ajuns în locul respectiv, alături de cățelușul ei, Knolly. Timp de trei zile, tânăra și cățelușul ei au fost pe drum, în speranța că vor găsi, undeva, un loc unde să se odihnească.

La hotelul din Suceava, primii refugiați au ajuns în urmă cu o săptămână. Proprietarul a decis să le pună la dispoziție o sală de bal de 850 de metri pătrați. De atunci, peste 2000 de oameni și 100 de animale de companie s-au adăpostit aici.

”Ori de câte ori cineva mă întreabă de unde sunt și spun Harkov, expresia lor denotă de parcă aș fi sosit de la Hiroshima. Apoi, îmi amintesc tot ce s-a întâmplat acolo și izbucnesc în plâns. Înainte mi-a fost greu să spun că sunt un mare patriot al pământului meu. Dar pe 24 februarie, am devenit unul 100%”, a spus Olga pentru The Associated Press.

