Un ieșean a avut parte de o experiență de neuitat după ce s-a urcat într-un taxi

O călătorie cu taxiul poate fi, în unele cazuri, o adevărată aventură. Bineînțeles, concluziile – plăcute sau neplăcute – apar de foarte multe ori sub forma unor mesaje postate în mediul online, astfel că internauții au posibilitatea de a fi în contact permanent cu… ultimele întâmplări prin care trec prietenii virtuali.

Un ieșean a avut parte de o experiență inedită după ce s-a urcat într-un taxi. Apoi a dorit să o povestească și altora, în mediul online. Concret, omul a urcat în taxi, totul părea a decurge absolut normal, apoi… Continuarea este de-a dreptul savuroasă.

”Dragi Ieseni, ieri am avut placerea de a urca intr-un taxi, din zona Unirii. Din moment ce am urcat in masina, domnul taximetrist era la telefon cu cineva, caruia i-a spus „am client, trebuie sa inchid”. Dupa ce a inchis apelul, pe telefon a continuat sa se redea un video (de care, probabil, se bucura inainte sa primeasca apelul in cauza). In toata panica, domnul taximetrist a incercat sa inchida video-ul respectiv, dar nu a reusit. Astfel, l-a lasat sa se redea cu ecranul inchis. Cursa s-a desfasurat cu gemete, urlete de „niet, niet” si alte sunete pe care nu pot sa le descriu altfel decat ca „un sprint in slapi, pe ploaie”. Contrar multor opinii, nu am plecat din acel taxi, fie din nepasare, fie ca voiam sa vad cat de mult se poate crispa domnul taximetrist de rusine, in timp ce isi impartasea in mod indirect preferintele in materie de filme porno, de altfel, ideale pentru vizionat in timpul serviciului. Nu merg des cu taxiul, si nu m-am gandit pana acum sa incerc Uber, dar cred ca am sa-i dau o sansa. Spor!

Tin sa mentionez ca aceasta postare trebuie tratata ca atare. Nu e reclama, si nu e cu scopul de a ataca/denigra, ci doar de a impartasi o experienta. Regret faptul ca nu am avut sclipirea de a si inregistra intamplarea”, a mai scris autorul mesajului postat pe pagina de fecabook a grupului ”Ești din Iași dacă…”.