Un ieșean a muncit 20 de ani în Italia și s-a întors pentru a investi toți banii. Ministerul Finațelor i-a făcut o surpriză de proporții

Birocrația omoară România! Așa se poate spune atunci când afli povestea lui Marius Antica. A muncit 20 de ani în Italia și s-a hotărât să revină pe plaiurile natale pentru a investi banii strânși cu atâta trudă.

Conform bzi.ro, Marius Antica a batut la usa fiecarei institutii din Iasi si din Bucuresti pentru a cere ajutorul, insa a fost amanat de pe o zi pe alta.

”Am ajuns si la Bucuresti, am trimis si un memoriu Ministerului Agriculturii si celui de Finante. Insa pana acum nu am fost deloc ajutat. Sunt convins ca legile sunt facute in favoarea celor mari, firmelor mari. Eu sunt un mic producator de ale carei contributii nu are nevoie statul”, sustine MariusAntica.

În 2013 s-a decis să revină în România

Marius Antica a dorit să investească în țara sa. Motiv pentru care a luat hotărârea de a părăsi Italia. Însă așa au început și problemele, din păcate.

”Am decis în 2013 sa ma întorc acasa. Chiar daca-mi mergea bine în Italia, simteam ca vreau sa fiu acasa la mine, printre ai mei, sa-mi construiesc afacerea mea. Prima data, am investit 28.000 de euro într-o hala închiriata la Târgu Neamt, unde am deschis o fabricuta de peleti din paie. Mergea bine, am exportat 5-6 tiruri încarcate de peleti în Italia si în Grecia. Dupa un an de la pornirea fabricii, în noiembrie 2014, într-o noapte mi s-a furat tot din hala. Toate utilajele. Mi s-a parut suspect ce s-a întâmplat pentru ca hala era foarte bine pazita. Dar nu am stat sa plâng dupa banii agonisiti cu truda în Italia si pierduti, am zis sa merg mai departe”, spune ieseanul.

Garanție de 100 000 lei

Marius Antica a fost la Ministrul Agriculturii la biroul din Bucuresti – dorind să producă vin de mure, după ce a investit într-un teren -, pentru a primi ajutor, însă totul a fost zadarnic

„A incercat si el, dar legea fiscalizarii nu i-a permis. Problema este ca pentru antrepozit fiscal mi se cere o garantie de 100.000 de lei. Cei de la Fisc mi-au explicat ca asta e suma pe care trebuie sa o depuna garantie un producator de bautura alcoolica, chiar daca produce doar 100 de litri pe an, aceeasi suma se aplica pâna la 50.000 de litri pe an. Ca sa pun acum garantie acesti bani trebuie sa ma bag în datorii la banca si sa-mi pun gaj pe casa. Chiar daca platesc aceasta garantie, mi se impun noi conditii pentru producerea vinului si trebuie sa investesc din nou bani. Si e vorba de o suma destul de mare. (…) Am mai cheltuit inca 36.000 de lei anul trecut numai la plantat pompe pentru irigatii. La Camera de Comert sunt incadrat cu codul CAEN 1.103- Producator de cidruri si alte vinuri din fructe. Chiar si asa, nu pot vinde vinul. Acum îmi vine sa abandonez pentru ca nu am de unde sa dau garantie 100.000 de lei. Imi vine sa arunc cu motorina si sa dau foc la tot”, mai spune Marius Antica, preluat de bzi.ro.