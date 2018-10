Un microbuz cu 14 pelerini din Tulcea s-a răsturnat într-o pădure! A fost declanșat Planul Roșu de intervenție. Imagini șocante

Un microbuz cu 14 pelerini din Tulcea s-a răsturnat într-o pădure. O persoană a murit, iar alte 8 au fost transportate la spital. A fost declanșat Planul Roșu de intervenție.

Microbuzul cu 14 pelerini din Tulcea s-a rasturnat in padurea dintre Floresti si Morareni, intr-o curba periculoasa la dreapta nesemnalizata corespunzator. Plecate din judetul Tulcea in pelerinaj la manastirile din judetele Vaslui si Iasi, 14 persoane si-au vazut, ieri, moartea cu ochii. Sambata au vizitat si s-au inchinat la manastirea Hadambu iar ieri au ales sa fie prezezente la slujba de la manastirea Floresti. Dupa slujba, cei 14 pelerini s-au urcat in microbuzul cu care erau si au plecat catre Barlad. Pe drum, soferul a mai luat, la ocazie, alte doua persoane. Nu a reusit sa parcurga o distanta prea mare cand s-a produs nenorocirea. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI DE GROAZĂ DE LA ACCIDENTUL UNDE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA DOI OAMENI, IAR ȘASE AU FOST RĂNIȚI)

Intr-o curba periculoasa la dreapta si nesemnalizata corespunzator, pe DJ 245, intre localitatile Floresti si Morareni, soferul a pierdut controlul volanului si autovehiculul s-a rasturnat intr-o rapa adanca de cativa metri de pe marginea drumului. Martorii au povestit ca microbuzul nu circula cu viteza foarte mare dar, pentru a putea iesi din curba periculoasa, a intrat putin pe contrasens numai ca, din sens opus, venea un alt autoturism pe care l-a observat tarziu. A tras de volan pentru a evita impactul dar s-a rasturnat. Accidentul a fost observat de catre consilierul judetean Nelu Maftei.

“Am ajuns cred ca la trei minute dupa ce s-a intamplat nenorocirea. Un grup de sase femei erau pe marginea drumului si faceau, disperate, semne cu mana. Au incercat dar nu reuseau sa-i scoata pe ceilalti, iar soferul incerca sa ajute victima care a decedat, din pacate. Am gasit microbuzul rasturnat, oameni cu sange pe fata care se plangeau de maini rupte, clavicule. Le-am dat apa si am sunat la 112. Am reusit cu greu sa iau legatura. Zona este fara semnal. Mai mult, curba este foarte periculoasa si nesemnalizata. Persoanele din microbuz spuneai ca soferul nu avea viteza”, a povestit consilierul Nelu Maftei.

A fost declanșat planul roșu de intervenție

Odata anuntate autoritatile, prefectul Eduard Popica a decis activarea Planul Rosu de interventie. Astfel, in scurt timp, la fata locului au sosit forte impresionante de interventie: trei autospeciale de descarcerare, mai multe ambulante SMURD si ambulanta victime multiple. De asemenea, la fata locului au sosit si cateva echipaje de politie Rutiera. (VEZI ȘI: SALVARE CONTRACRONOMETRU A SALVAMONTIȘTILOR DIN NEAMȚ: UN TURIST BELGIAN A FOST ACCIDENTAT GRAV)

Salvatorii au acordat primul ajutor si au transportat la spital 8 victime, iar celelalte au primit ingrijiri la fata locului. Din pacate, pentru o femeie de 58 de ani nimeni nu a mai putut face nimic. Victima ar fi spus celorlalti pelerini ca ii este teama de viteza si s-a mutat pe scaunele din spatele microbuzului. În urma accidentului, ea a fost strivită de greutatea masinii. De asemenea, la fata locului a fost solicitat si elicopterul SMURD care a preluat o pacienta cu politraumatisme si a transportat-o la o unitate medicala din Iasi.

“În jurul orei 11.13 a fost sesizat, prin apel la 112, un accident rutier pe DN 245. ~n prima faza, apelantul a spus ca este vorba de un numar de 16 victime. Am activat Planul Rosu de interventie. La fata locului au sosit reprezentanti ai Politiei, ISU Vaslui si SAJ. S-a constatat un numar de 12 victime si o persoana decedata. Cazul este preluat de catre Politia Rutiera care, in urma cercetarilor, va stabili ce s-a intamplat”, a declarat prefectul Eduard Popica, sosit la locul producerii accidentului.