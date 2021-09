Un nou studiu efectuat în România arată cât ține imunitatea dată de vaccinul anti-COVID-19

Un studiu realizat în România analizează prezența anticorpilor la 6 luni de la administrarea primei doze de vaccin. Cât ține imunitatea dată de vaccinul împotriva COVID-19, dar și care răspunsul imun al organismului.

Rețeaua de sănătate Regina Maria a demarat un nou studiu pentru a avalua prezența anticorpilor la 6 luni de la administrarea primei doze de vaccin anti-COVID-19. La studiu au participat 395 de persoane vaccinate cu serul Pfizer.

Cantitatea de anticorpi scade în timp

Una din cea mai notabilă concluzie a studiului arată că, în cazul pacienților care s-au vaccinat și au trecut prin boală, cantitatea medie de anticorpi rămâne mai ridicată față de persoanele vaccinate care nu au fost anterior infectate.

90% dintre persoanele care au declarat ca nu au trecut anterior prin boala au nivelul anticorpilor mai mic decat pragul de 7.000 U/ml.

80% dintre persoanele care stiu ca au trecut prin infectie au inregistrat o valoare mai mare de 7.000 U/ml.

După 6 luni de la administrarea primei doze de vaccin, cantitatea medie de anticorpi a ajuns la un procent îmbucurător, acesta având un nivel destul de ridicat, fapt ce conferă protecție în fața virusului. Chiar dacă nivelul anticorpilor scade, vestea bună este că acesta se stabilizează la 180 de zile, potrivit Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA

Răspunsul imnu rămâne puternic și după ce nivelul anticorpilor scade

Chiar dacă nivelul anticorpilor scade, răspunsul imun în fața virusului rămâne puternic și asta dovedește eficiența vaccinului care poate proteja pacienții de forme severe și grave ale infecției.

Studiul realizat de Reteaua de sanatate REGINA MARIA arata ca în cazul persoanelor care au trecut prin infectia cu virusul SARS-CoV-2, vaccinarea la minimum o luna dupa vindecare pare sa creasca raspunsul imun postvaccinal. persoanele care au trecut prin infectie pot amana vaccinarea pana la 90 de zile dupa vindecare, interval de timp in care se apreciaza ca riscul de reinfectare este mic:

”Rezultatele preliminare ale studiului nostru sugereaza ca persoanele care au trecut prin boala ar trebui sa astepte cel putin o luna dupa vindecare si apoi sa efectueze prima doza de vaccin. Raspunsul imun natural dupa boala persista o perioada, dupa care se poate obtine o potentare a protectiei prin vaccinare. Cat despre titrul crescut al anticorpilor detectat la pacientii vaccinati la peste 90 de zile post-COVID19, este posibil sa fie prea devreme pentru a trage o concluzie. Evolutia anticorpilor poate sa varieze in timp, iar faza II-a studiului, in care se va masura titrul de anticorpi postvaccinali dupa 3 luni ne va ajuta sa monitorizam dinamica anticorpilor pentru fiecare sublot de pacienti in parte.” declara Nirvana Georgescu, Quality and Patient Safety Director, Reteaua de sanatate REGINA MARIA.

Sursa foto: Pixabay.ro