Un polițist din Iași a tras o dușcă de dimineață, apoi a plecat la muncă. Ce i s-a întâmplat pe traseu

E anchetă rușinoasă la Poliția Locală din Iași, după ce un agent din cadrul instituției s-a prezentat în stare avansată de ebrietate pentru a patrula pe teren.

Conform reprezentanților instituției, incidentul a avut loc pe 8 septembrie. Atunci, polițistul A.Z. era planificat de serviciu pentru schimbul 1, adică în intervalul 6.00 – 14.00. Deși ar fi trebuit să vină la serviciu pentru a participa la ședința de instruire organizată de șeful de serviciu, polițistul local a plecat direc pe serviciu.

„Existând suspiciunea că polițistul local ar fi sub influența băuturilor alcoolice, conducerea Poliției Locale Iași a solicitat un echipaj din cadrul Biroului Rutier pentru testarea cu alcooltestul. In urma controlului a rezultat o concentrație de 0.63 mg alcool pur in aerul respirat. Mentionam faptul că politistul local a fost cercetat de două ori în cadrul comisiei de disciplină din cadrul instituției, iar în ultimă cauză, membrii comisiei au propus destituirea din funcția publică”, au anunțat reprezentanții Poliției Locale din Iași.