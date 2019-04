UN PONT PE ZI iți aduce pariurile corecte: 100% pronosticuri câștigătoare în emisiunea de miercuri seară!

Se reconfirmă ceea ce era deja știut! Site-ul www.pariuri1x2.ro a reușit să grupeze, în aceeași redacție on-line, cei mai buni pariori din România. 24 din 24, 7 zile din 7 pe site și de luni, până vineri, în emisiunea UN PONT PE ZI (ora 24:00, B1 TV) tipsterii pariuri1x2.ro depun toate eforturile pentru a va livra cele mai bune pronosticuri. În majoritatea zilelor rezultatele sunt doar bune, însă alteori bilanțurile înregistrate ating perfecțiunea.

Emisiunea ”Un Pont pe Zi” este transmisa de luni pana vineri, live pe B1 TV, incepand cu ora 00:00. Dan Bara si Pirvan Sabin va ghideaza spre castiguri! Urmareste-ne pe www.pariuri1x2.ro si pe canalul nostru de Youtube.

În ultima categorie intră pachetul de pronosticuri pe fotbal oferit în emisiunea UN PONT PE ZI de miercuri seară. 17 predicții au fost selectate de redacția pariuri1x2.ro pentru a fi livrate în emisiune, toate fiind câștigătoare! Am investit corect și inteligent pe confruntările serii de joi în La Liga, Serie A sau Cupa României, meciuri mai simplu de analizat, prin prisma informațiilor avute la dispoziție. Profitu a venit însă și din competiții precum liga secunda germana, Cupa Danemarcei sau primele divizii din Belgia, Olanda și Elveția. Din Super Liga elvețiană a fost analizat meciul FC Thun – FC Sion (scor 1-2), pentru care au fost extrase două pariuri corecte, plus o super cotă, aferentă pontului 2 cu handicap 0, care singură ne-ar fi adus un profit de două ori și jumătate mai mare decât miza. O altă super cotă câștigătoare a fost oferită pentru jocul Sociedad – Betis: Pariul 3-4 goluri în meci a avut cota 2.40!

În final, reamintim și bilanțul biletului în cota 2, oferit zilnic pe site și în emisiune. Chiar cu amânatul duel Luzern – Young Boys, acesta a livrat profit încă o dată, pentru a 4-a oară în tot atâtea zile ale lunii în curs! Impreuna, spre câștig!

Bilanțul emisiunii UN PONT PE ZI de miercuri, 3 aprilie:

CUPA ROMÂNIEI:

“U” CRAIOVA – VIITORUL CONSTANȚA GAZDELE MAI MULTE CORNERE COTA 1.37 (6-5)

“U” CRAIOVA – VIITORUL CONSTANȚA GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ COTA 1.43 (1-0 pauza)

ITALIA – SERIE A

SASSUOLO – CHIEVO SUB 6.5 CORNERE ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.40 (4)

ATALANTA – BOLOGNA 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.51 (4-0 min 27)

ATALANTA – BOLOGNA SCOR CORECT ORICÂND ÎN MECI 1-0 COTA 1.44 (min 3)

SPANIA – LA LIGA

FC SEVILLA – ALAVES 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.40 (2-0)

FC SEVILLA – ALAVES OASPEȚII SUB 1.5 CARTONAȘE ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.42 (0)

LEGANES – VALLADOLID X PSF COTA 1.60 (0-0 pauza)

REAL SOCIEDAD – BETIS 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50 (2-1)

REAL SOCIEDAD – BETIS 3-4 GOLURI ÎN MECI COTA 2.40 (2-1)



BELGIA – PRO LEAGUE

ANDERLECHT – BRUGGE PESTE 4.5 CARTONAȘE COTA 1.75 (5 min 78)

DANEMARCA – CUPĂ, SEMIFINALE (MANȘĂ UNICĂ)

BRONDBY – AALBORG 1X PAUZĂ / 1X FINAL COTA 1.47 (1-0/1-0)

BRONDBY – AALBORG GAZDELE SE CALIFICĂ COTA 1.50 (1-0)

OLANDA – EREDIVISIE

FEYENOORD – HEERENVEEN PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.37 (3-0)

PSV EINDHOVEN – ZWOLLE PESTE 1.5 GOLURI ÎN REPRIZA SECUNDĂ COTA 1.50 (3)

ELVEȚIA – SUPER LEAGUE

FC THUN – FC SION PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.42 (10 MIN 70)

FC THUN – FC SION X2 COTA 1.74 (1-2)

FC THUN – FC SION 2 CU HA 0 COTA 2.50 (1-2)

GERMANIA – ZWEITE BUNDESLIGA

FURTH – DRESDA SUB 3.5 GOLURI COTA 1.35 (0-0)

COTA DE 2 A ZILEI DE JOI

JOI

BRONDBY – AALBORG 1X COTA 1.28 (1-0)

ANDERLECHT – BRUGGE OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.22 (2-3)

LUZERN – YOUNG BOYS GOL ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.28 (meci amânat)

COTA FINALĂ: 2.00