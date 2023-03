Mama elevei a sesizat Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, iar cazul a ajuns şi în atenţia poliţiştilor. Acuzaţiile se îndreaptă către Bogdan Pătruţ, lector universitar doctor la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, unul dintre cei mai apreciaţi profesori în rândul elevilor şi studenţilor pasionaţi de informatică. Evenimentul a avut loc la Colegiul Naţional Ferdinand I din Bacău.

Profesor universitar, acuzat că a oferit bani şi o ciocolată unei eleve de clasa a VIII-a

„La data de 07.03.2023 înainte de începerea orei de informatică desfășurată în laboratorul de informatică din cadrul colegiului, CORP C, sub coordonarea dnei profesor Lupu Mihaela și în prezența acesteia, în laborator a intrat un bărbat care a inițiat o discuție cu fiica mea și colegul acesteia, Matei Alexandru George, întrebându-i dacă se pricep la matematică, ambii elevi răspunzând că nu sau nu prea. Domnul în cauză i-a întrebat dacă le oferă suma de 200 lei învață mai mult? Aceștia la rândul lor apreciind că acest domn doar glumește, au răspuns că poate ar învăța mai bine. În continuarea discuției domnul i-a întrebat dacă dețin carduri bancare și dacă dețin carduri REVOLUT. Elevii i-au răspuns că au carduri, dar nu REVOLUT și nici nu au aplicațiile pe telefoane, acest domn așezându-se lângă fiica mea căreia i-a spus că ii ajută dumnealui și că le face/descarcă aplicația. Între timp au început să mai apară din colegii de clasă ai celor doi și un elev de liceu. De asemenea, acest domn i-a spus fiicei mele că este drăguță și i-a oferit suma de 50 de lei spunându-i că poate așa învață mai bine la matematică, după care i-a oferit și o ciocolată pe care aceasta i-a dat-o colegului ei. În tot acest interval de timp doamna profesoară Lupu se afla în laborator”, declară Anca Alistar, mama elevei din clasa a VIII-a, de la Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău.

După terminarea discuției, minora i-a trimis un mesaj mamei, transmiţându-i că un profesor de informatică i-a oferit suma de 50 de lei, iar mama i-a spus să meargă la cancelarie să discute cu diriginta clasei (n.r. profesor Savin Mihaela), căreia să îi explice situația și să îi restituie acelui domn profesor suma de 50 de lei.

Profesorul care i-a oferit 50 de lei…nu avea dreptul să fie prezent în laboratorul de informatică

Ulterior, Anca Alistar a aflat că în cadrul colegiului nu există profesor de informatică – bărbat, ci, doar doamne profesor. În acel moment, mama minorei a mers la colegiul băcăuan și împreună cu diriginta și fiica sa au mers în laboratorul de informatică.

„Am găsit-o pe doamna profesor Lupu Mihaela, care a îmbrățișat-o pe fiica mea întrebând-o dacă s-a speriat, iar când fiica mea i-a restituit suma de 50 de lei, a încercat să nu ia banii. I-am cerut doamnei profesor să îmi lase fiica în pace, să nu o mai atingă și să îmi spună în acel moment numele și prenumele acelui domn, care i-a dat fiicei mele cei 50 de lei și numărul acestuia de telefon, lucru care s-a întâmplat cu greu.”

Au mers la conducerea colegiului

După ce au identificat profesorul care îi oferise suma de 50 de lei şi o ciocolată, mama împreună cu fiica au mers în faţa cancelariei, unde i-au adus la cunoștința directorului adjunct- Nicoleta Grozav, cele întâmplate în laboratorul de informatică. Între timp a apărut și profesorul care a oferit suma de 50 lei- profesorul universitar Bogdan Pătruț, iar la discuții a participat, ulterior, și directorul al colegiului, profesorul Nicu Harasemciuc.

„Din discuțiile purtate în cabinetul domnului director în prezența doamnei director adjunct, a doamnei profesor Lupu și a domnului Pătruț Bogdan, am aflat, cu stupoare, că acest domn Pătruț ar desfășura în colaborare cu CN Ferdinand I Bacău un program – „Programare cu răbdare” – în parteneriat cu doamna profesor Lupu, însă nu la clasa a VIII și în nici un caz la clasa la care este elevă fiica mea.”

Contactat telefonic, dar şi prin mesaje, profesorul Bogdan Pătruţ nu a răspuns. Potrivit Ancăi Alistar, mama minorei, în biroul directorului de la Colegiul Ferdinand I, Bogdan Pătruţ şi-a justificat gestul de a oferi bani şi o ciocolată unei eleve de clasa a VIII-a prin faptul că are o asociaţie care „sprijină și motivează elevii să învețe și își permite în acest sens să le ofere bani acestora.”

Prezenţa profesorului în instituţia şcolară în ziua de 7 martie, marţi, nu are acoperire

„Sunt foarte curioasă, dacă şi de câte ori acest domn Pătruţ a intrat în colegiu a fost trecut acest lucru în condica de intrare în colegiu.”

Potrivit site-ului programarecurabdare.ro, site-ul profesorului, cercul de informatică la Colegiul Ferdinand se desfăşoară sâmbăta, nicidecum în cursul săptămânii.

Lua măsuri la geamuri pentru a monta draperii

„Acest domn Pătruț și-a justificat prezența în laboratorul de informatică sub pretextul că ar avea intenția de a monta la geamurile acestui laborator un set de draperii și că ar urma să schimbe din calculatoare. Surprinzător este faptul că despre aceste așa-zise îmbunătățiri conducerea colegiului nu a părut să aibă cunoștință și nici nu a reieșit faptul că ar fi de acord cu acestea. În urma discuțiilor din cabinetul domnului director am precizat că voi face plângere împotriva domnului Pătruț, fapt materializat prin depunerea unei sesizări la biroul de Siguranță Școlară Bacău. Situația expusă este una periculoasă și despre care nu cred că este cazul să de desfășoare într-un colegiu de prestigiu din Bacău. Astfel, dacă acest domn Pătruț chiar ar avea intenția de a-i motiva pe elevi să învețe mai bine la matematică, acest aspect ar fi trebuit discutat cu reprezentantul legal/tutore al minorului. Mai mult decât atât, își putea manifesta această disponibilitate aducând la cunoștința conducerii colegiului intențiile sale care se puteau materializa altfel decât prin oferirea către minori a unor sume de bani și dulciuri. Însă se pare că, la nivelul conducerii colegiului în discuție nici nu se cunoștea despre derularea acestui program. Fapta doamnei profesor de informatică de a permite în ora dumneaei astfel de manifestări este una care cu siguranța nu are nimic de-a face cu conduita pe care dumneaei trebuie să o aibă la ore. Mai mult decât atât, atitudinea față de această situație creată cu acordul și știința dânsei este una reprobabilă, pe dumneaei interesând-o doar prestigiul liceului din toată situația și nu fapta în sine, solicitându-mi să mă gândesc și să nu depun plângere la organele abilitate pentru ca va fi afectat prestigiul colegiului. Cred că tocmai astfel de acte sunt cele care aduc atingere bunei reputații a CN Ferdinand I Bacău și nicidecum faptul că în calitate de părinte îmi fac griji pentru siguranța la ore a fiicei mele, care la momentul incidentului anterior referit se afla în responsabilitatea directă a doamnei profesor”, adaugă mama elevei.

Acuzaţii grave la adresa profesorului Bogdan Pătruţ: „atitudinea acestui domn Pătruț Bogdan îmbrăcând o formă voalată a unei acțiuni demnă de un pedofil”. Sesizarea a ajuns la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, dar şi la poliţişti

„Vă solicit să luați măsurile legale ce se impun pentru ca astfel de situații să nu mai poată avea loc în cadrul unităților de învățământ școlar, atitudinea acestui domn Pătruț Bogdan îmbrăcând o formă voalată a unei acțiuni demnă de un pedofil, doamna profesor Lupu fiindu-i complice. Gestul acestui domn Pătruţ, în complicitate cu doamna profesor Lupu este unul nedemn şi care nu face cinste titulaturii de profesor, iar elevii pentru a învăţa mai bine şi pentru a avea note mai mari la anumite obiecte, în speţă la matematică, nu trebuie să fie stimulaţi prin oferirea de diverse sume de bani în timpul orelor de curs de către profesori în general şi de către profesori din afara colegiului în special. Aceste atitudini trebuie stopate şi tratate cu seriozitate de către conducerea colegiului şi a inspectoratului şcolar. Elevii nu pot fi stimulaţi să înveţe prin oferirea de către cadrele didactice a unor sume de bani, care îmbracă cert forma de mită!!!!!”, încheie Anca Alistar.

De altfel, Anca Alistar nu mai doreşte ca fiica ei să participe la orele de informatică, atunci când acestea se vor desfăşura în laboratorul de informatică, ci doar la orele ce se vor desfăşura strict în sala de clasă situată în CORPUL A al colegiului, corp unde există paznic şi condică de intrare a persoanelor străine.

Contactat telefonic, dar şi prin mesaje, timp de două zile, profesorul Bogdan Pătruţ, nu a răspuns, în ambele cazuri.

Într-o postare facută pe Facebook, pe contul personal, în data 7 martie (n.r. ziua în care ar fi oferit bani şi ciocolată unei eleve de clasa a VIII-a, Bogdan Pătruţ şi-a anunţat elevii de la cercul de informatică că:

„De la 11 martie, cercul de informatică „Programare cu răbdare” din Bacău se reorganizează. Mulțumim colaboratorilor noștri de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău pentru sprijinul oferit în toată această perioadă! Activitățile noastre din Bacău se vor desfășura în continuare astfel:

-în timpul săptămânii elevii de clasele IX-XII vor participa la ședințele online;

pe serverul de Discord se vor discuta probleme de programare pentru liceu, iar cei interesați vor primi -răspunsuri;

-copiii se pot înscrie pe platforma educațională PRINFO.RO, pentru a rezolva probleme de programare și a primi feedback de la sistemul automat și de la agenții pedagogici;

-sâmbăta, pe baza programului anunțat pe site-ul www.programarecurabdare.ro, se vor organiza întâlniri cu toți elevii liceeni, la care vor fi invitate ocazional și personalități din lumea IT;

-activitățile cu elevii claselor 1-8 se opresc, până condițiile vor permite continuarea lor.

-programarecurabdare – Împreună ajungem mai departe!

La rândul lui, directorul Colegiul Ferdinand I – Nicu Harasemiuc nu a răspuns apelurilor noastre şi nici la mesaje.

Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău a anunţat că a demarat o anchetă

„Incidentul de la Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău, din data de 7.03.2023, ne-a fost semnalat imediat după producerea lui de către directorul instituției, iar în ziua următoare la Inspectoratul Școlar Județean Bacău s-a primit petiția mamei unei eleve a liceului, care reclama un comportament nepotrivit al celor implicați, mai ales al cadrului didactic universitar care, aflându-se într-un laborator al liceului, a oferit o ciocolată și 50 lei celor doi elevi care se găseau acolo (printre care și eleva a cărei mamă a depus reclamația), în prezența unei profesoare de informatică. Imediat, IŞJ Bacău a început o anchetă, solicitând note de relații directorului și directorului adjunct, profesoarei de informatică, mamei elevei, analizând documente etc. În același timp, având în vedere prezumtiva gravitate a faptelor, IŞJ a semnalat incidentul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru o competentă analiză și soluționare. Odată ce vor fi trase concluziile privind circumstanțele care au permis o asemenea manifestare a unei persoane ce se afla în spațiul școlii, în preajma elevilor, odată ce vor fi stabilite abaterile celor vizați de anchetă și se vor aplica măsuri, instituția noastră va reveni cu precizări”, a declarat pentru Gândul, Anca Egarmin, inspector şcolar general.

La rândul lor, poliţiştii băcăuani au confirmat că fapta profesorului face obiectul unei anchete

„La data de 14 Martie a.c, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a sesizat I.P.J Bacău cu privire la un incident petrecut la data de 07 martie a.c, într-o unitate de învățământ din localitate, unde, o elevă ar fi primit 50 de lei și o ciocolată de la o persoană necunoscută acesteia. Polițiștii au început verificările în acest caz, în vederea stabilirii situației de fapt, încă din data de 07 martie a.c, ca urmare a unei sesizări adresate Biroului Siguranță Școlară Bacău de către mama elevei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău – subcomisar de poliţie, Cătălina Păduraru.

Bogdan Pătruţ absolvent al Colegiului Național „Ferdinand I”, absolvent al Facultăţii de Informatică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, masterand în informatică, din anul 2007 doctor în contabilitate, iar din 2008 este doctor şi în informatică. A fost profesor la Universitatea Bacău, iar în prezent este cadru didactic la Facultatea de Informatică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În paralel cu activitatea academică, este organizatorul unor activități de educație STEM (în special educație în domeniul informaticii) în cadrul Asociației EduSoft, iar activitatea pe care o desfăşoară în cadrul proiectului „Programare cu răbdare”, iniţiat în anul 2018 este una apreciată adunând sute de copii de gimnaziu și liceu din toată țara.