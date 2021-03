Un profesor din Iași, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Bărbatul nu suferea de alte boli

Un profesor din Iași, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Adrian Scuriu nu suferea de alte boli, însă organismul lui a cedat în câteva zile.

Adrian Scuriu era profesor de Limba și Literatura Română la Școala Gimnazială “George Călinescu”. Bărbatul era programat pentru vaccinarea anti-COVID pe 6 martie, însă la acea dată contractase deja virusul.

În ciuda eforturilor depuse de medici, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața.

„Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e că, din tot ceea ce știu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie și care este prevăzut. S-a făcut tot absolut posibil, atât înainte de a ajunge la ATI, cât și acolo. Din nefericire, în cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli.

E vorba de acea furtună de citokine, a distrucției anatomice a țesutului pulmonar. Am pierdut din cauza acestui virus vieți la vârste fragede. Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidități, în timp ce pe tatăl său în vârstă de 71 de ani l-am salvat”, a declarat Carmen Dorobăț, medic primar infecționist și fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase pentru ziaruldeiasi.ro.

Vestea morții lui Adrian Scuriu a căzut ca un trăsnet. Familia, apropiații și colegii sunt în stare de șoc.

”Dragă Adrian, ne-ai părăsit mult prea devreme… Ai știut să îmbini meseria de dascăl cu IUBIREA de oameni. În fiecare ființă ce te-a cunoscut ai implantat o flacără a speranței. Și eu am sperat, până în ultima clipă, că te vei întoarce printre noi, cu zâmbetul tău ștrengăresc, descrețindu-ne frunțile. Dar Dumnezeu are alte planuri cu tine. Drum lin, dragă prietene, vei rămâne veșnic în inima și amintirea mea…”, a scris Elena Bițică, profesor la Școala „George Călinescu”, pe pagina de facebook a lui Adrian Scuriu.