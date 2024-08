Un român a comandat un „oringi giuci” într-o tavernă din Grecia, dar a rămas perplex când i-a venit nota de plată

Grecia reprezintă una dintre destinațiile preferate de români în materie de concedii. Există o multitudine de plaje și locuri în care turiștii să se relaxeze. De altfel, tavernele și localurile le oferă turiștilor o experiență culinară aparte. Un român a comandat un suc de portocale într-o tavernă grecească, dar a rămas perplex când i-a venit nota de plată.

Grecia este ofertantă, atunci când vine vorba despre vacanțe. În Republica Elenă se regăsesc o multitudine de zone cu peisaje care îți taie răsuflarea, dar și cu insule unde nisipul este fin, iar apa curată. Desigur, sunt amenajate și spații în care turiștii se pot înfrupta din bunătăți sau pot să se relaxeze pe șezlonguri și să savureze o băutură rece.

Deși Grecia este des vizitată de turiști, există situații în care nu toată lumea cunoaște limba engleză – cea mai utilizată limbă străină, îndeosebi în vacanțele de peste hotare. Un român a explicat, pe rețelele de socializare, cum a încercat să comande un suc de portocale și ce reacție a avut când a venit nota de plată.

Românul a explicat pe Facebook cum a comandat un suc de portocale într-o tavernă din Grecia. A explicat, într-o manieră amuzantă, cum a cerut un „oringi giuci” la localul respectiv. Pentru că angajatul nu cunoștea limba engleză, românul… a improvizat! În cele din urmă, au primit și comanda, și nota de plată. A plătit un total de 37,80 de euro (în jur de 188 lei, la cursul BNR actual).

„Limba greacă e foarte ușor de învățat. Adaugi la orice cuvânt ikis sau thos sau akis si gata știi greacă curentă. Pricepikis ce zikos? E simplidikis. Eu și niște prieteni am învățat-o fluent în 3 zile. De ex, rog un chelner,

– One orange juice please.

– Oringi giuci? (cu accent pe ci-ul de la final, oringi giu-ći?)

E clar că nu știe engleză și trebuie să apelez la greaca proaspăt învățată. Zic „sukis de portocalikis”.. Nu pricepe, zice ceva în greacă, mi se pare că aud tzatziki și cum știu că tzatziki înseamnă „Salutare!!” zic imediat entuziasmat:

– Tzatzikiii!! Tzatziki la toată lumeaa!! că așa zice Momo. El se uită mirat, tace. Noi tăcem și noi. Apoi el:

– Oringi giu-ći?

– …Da.. Yes, yesikis.

La final, cum împărțim nota de plată? Eu încrezător, zic ne uităm pe ea, doar știm greacă! Numai că nota..

Așa că i-am lăsat bacșikitikis și am plecatakos”, a scris un român, pe Facebook.