Suma uriașă pe care Mihaela din Buftea a plătit-o pentru două șezlonguri, pe o plajă din Grecia. „Atât dau eu pe toată cazarea”

Și în acest an destinația preferată de vacanță a românilor a fost Grecia. Mulți sunt cei care au ales să își petreacă zilele de concediu pe meleaguri elene, iar la fel a făcut și Mihaela din Buftea. Aceasta și-a petrecut vacanța în Halkidiki și a împărtășit câteva aspecte din experiența ei. Cât a scos Mihaela din buzunar pentru două șezlonguri în Grecia?

Este vară, sezon estival, iar românii pleacă în vacanță. Mihaela din Buftea a decis ca în acest an să își petreacă vacanța în Grecia și a fost cât se poate de încântată de experiența avută. Aceasta a împărtășit detalii din concediul său, iar oamenii au fost surprinși să vadă prețurile practicate în Grecia.

(CITEȘTE ȘI: CONCEDIU DE COȘMAR PENTRU O FAMILIE DE ROMÂNI. CE CAMERĂ AU PRIMIT ÎNTR-UN HOTEL DE (AȘA-ZISE) 3 STELE DIN CRETA)

Așa cum spuneam, Mihaela și-a petrecut vacanța în Halkidiki, Garcia, și a împărtășit experiența sa pe un grup de Facebook destinat vacanțelor pe meleagurile elene. Acesta a fost cât se poate de încântă de vacanța pe care a avut-o, însă unii dintre interaunți au rămas cu gura căscată atunci când au auzit cât a plătit pentru două șezlonguri.

Mai exact, printre altele, Mihaela a dezvăluit că pentru două șezlonguri, o umbrelă și un scaun a scos din buzunar 60 de euro, adică echivalentul a aproape 300 de lei. Mai mult, dacă aceasta își dorea și un prosop la plajă trebuia să mai plătească încă 5 euro pentru el.

„Am venit pentru prima dată în Halkidiki și pentru ca mi-a plăcut tare mult, aș vrea să vă împărtășesc o parte din locurile unde am stat/fost.

Cazarea am avut-o în Porto Carras – un port superb, găsești orice, hotelul Meliton, am avut mic dejun și cină inclus, dar sincer cina nu o recomand pentru ca nu am mâncat niciodată la hotel.

Hotelul oferă tot ce îți dorești, de la piscine, plaja privată până la bowling…seri tematice la restaurantele din incinta resortului.

PLAJA: plajă am făcut la #manassu, #kohibeach și la resort. Ambele plaje le recomand, prețul pachetului de 2 șezlonguri, umbrelă + 1 scaun 60€ (prosoapele 5€/buc)

Restaurante: Panos, Okyalos și Afitos. Toate au fost extraordinar de bune, nu știu care mi-a plăcut mai mult.

Partea drăguță a fost ca lângă hotel avem un ferry-boat către Neos Narmaras, 4€/pers și merge până la 12 noaptea, într-o seară am mers până în Neos cu ferry și ne am oprit la faimosul Molos, care într-adevăr este spectaculos”, a spus Mihaela în mediul online.