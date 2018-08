Bologna: grave incidente stradale

Questo pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale con una vittima accertata e circa 70 feriti, alcuni con gravi ustioni. La causa, come si vede dal video, è stato un tamponamento multiplo, avvenuto sul Raccordo Autostradale Bologna Casalecchio, che ha generato prima l’incendio di un mezzo che trasportava una cisterna con materiale infiammabile e poi una violenta esplosione. Gli uomini della Polizia stradale insieme agli altri operatori autostradali si sono prodigati per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente oltre a gestire la viabilità e fare i relativi rilievi nel difficile scenario che speriamo non riservino brutte sorprese sul numero di persone coinvolte.

