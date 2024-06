Un român a încercat să răpească un copil în Irlanda! Până la sosirea autorităților, localnicii l-au snopit în bătaie

Episod înspăimântător în Dublin, Irlanda! Un român a intrat în curtea unei femei și a încercat să îi răpească micuțul de doar doi ani care se afla într-un cărucior. Mama copilului nu a stat prea mult pe gânduri și l-a atacat pe bărbat pentru a-și salva copilul. Între timp, localnicii i-au sărit în ajutor și l-au bătut cu bestialitate pe agresor. Ulterior, la fața locului au ajuns și oamenii legii.

În data de 3 mai 2024, un român a încercat să răpească un copil chiar din curtea părinților. Mama micuțului se întorsese de la cumpărături și îl lăsase singur câteva secunde pentru a pune pungile în casă. Atunci când s-a întors după, a rămas șocată să vadă că un bărbat s-a năpustit către cărucior, strigând “Am nevoie de copilul tău”.

Mama micuțului a povestit scenele îngrozitoare prin care a trecut. Femeia tocmai se întorsese de la muncă după o zi grea și fusese cu micuțul său la cumpărături. L-a lăsat în curte, la intrarea în casă, pentru câteva secunde, timp în care a pus pungile în locuință.

„Am intrat în grădina mea, aveam două sacoșe de cumpărături. Am lăsat căruciorul la intrare, am deschis ușa și am pus sacoșele înăuntru. Când m-am întors, am văzut un bărbat sărind gardul.

Primul meu instinct a fost să strig după ajutor, dar cum nu era nimeni în preajmă, am decis să-l atac pe acel om pentru a-mi proteja copilul.”, a povestit mama copilului, potrivit Ziarul Românesc.