Un român a plătit 2.000 € pentru o săptămână la „all inclusive” în Turcia, dar a avut parte de surpriza vieții. Ce a primit să mănânce și să bea

Tot mai mulți români aleg să-și facă vacanțele peste hotare, pe litoral în Bulgaria, Grecia sau Turcia. Ultima variantă este și cea mai accesibilă pentru o mulțime de turiști, pentru că oferă servicii all-inclusive de înaltă calitate. Acesta și-a rezervat o vacanță de top, pentru care a scos din buzunar suma de 2000 de euro. Când a ajuns acolo, a avut parte de surpriza vieții lui. Ce a primit de mâncare și de băut? Le-a arătat tuturor!

Românii aleg Turcia atunci când vor să meargă în vacanță la mare. Sejururile sunt tot mai scumpe în sezonul estival, însă dacă aceștia își rezervă perioada pe care și-o doresc dinainte, pot scoate din buzunar mai puțini bani. Așa ar fi procedat și un român care a ales Turcia pentru concediul din această vară. A plătit 2000 de euro pentru o vacanță de vis la un hotel de top. Când a ajuns la fața locului, a avut parte de o surpriză: totul ar fi fost mai bine decât s-ar fi așteptat. Bineînțeles că, au existat câteva detalii care nu l-au mulțumit sută la sută, însă a încercat să nu le bage în seamă, căci erau minuscule.

Le-a povestit și altor români ce a mâncat și ce a băut în timpul concediului unde a fost plecat cu soția și copilul. De acești bani au servit o mulțime de bunătăți, printre care și produse tradiționale kebab sau kofteci.

„De luni am început sejurul, tot cameră cu terasă și acces direct la piscină. (…) Prețul pentru o săptămână a fost foarte mic în comparație cu serviciile, mâncarea și băutura. 2000 de euro pentru 2 adulți și un copil, camera cu acces direct la piscină, transport propriu cu mașina, cumpărat în 29 septembrie 2023 (…)

Hotel foarte ieftin, curat și frumos, cu mult peste altele cu renume cel puțin din punct de vedere al mâncării și băuturii. Personal amabil (ne-au rezolvat rapid câteva problemuțe), curățenie zilnică în camere, alimentare zilnică a frigiderului din camera cu ce se vede în poza din postare. Mâncare și băutura buna și la barurile de lângă plajă, paste, pizza, frigărui, hamburgeri, etc. Se poate vedea și în poze. Acum pe gazon lângă plajă se face ceva „petrecere câmpenească” cu kebab, kofteci, cartofi umpluți, fructe, porumb fiert, etc.

Tăria e de la firme de top, vinul bun, iar la capitolul bere au doar Calsberg și Tuborg la sticlă plus dozator unde la barul principal au și ceva bere neagră.

Sucuri cu acid din gama Coca Cola la sticlă și cutie, ceva sucuri fără acid, dar firme turcești si fresh de portocale proaspăt.

La masa de seara am avut fructe de mare în fiecare seara (se văd în poze), dar și miel, rață, prepeliță…astea în fiecare seara altceva. Vedem în seara asta ce mai primim. Dimineața și la prânz nu am fost la masa la restaurantul principal.

Camerele nu sunt foarte mari in comparație cu altele pe unde am mai fost, dar sunt ok. Înțeleg că în corpul principal sunt si mai mari. Nu m-a interesat aspectul asta pentru ca eu am vrut doar cu ieșire direct la piscina. Plaja are pietriș fin, nu nisip fin, dar e ok. Intrarea e lina fără bolovani. Sunt câțiva bolovani mari dar la vreo 30 de metri de mal”, a scris un turist român, în mediul online.