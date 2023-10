Un român a rămas uimit de realitatea nemțească. Cum își duce traiul în Germania, printre străini: „Sunt roboți față de noi”

Un român a reușit să-și clădească un viitor în Germania, țară în care a ales să rămână definitiv. A muncit pe brânci ani la rând, până când și-a cumpărat propria casă, pentru că nu mai putea sta în chirie. A ales o zonă rurală, unde majoritatea locuitorilor sunt, bineînțeles, nemți. Nici urmă de alți români! Cu timpul, acesta a dus o viața ca-n România, până când a realizat că are cheltuieli destul de mari. Așa că, le-a cerut sfatul unor vecini. A rămas mască!

Un român s-a stabilit definitiv în Germania, iar în 2018 și-a cumpărat o casă, într-o zonă rurală. În prima iarnă pe care a petrecut-o în locuința lui, abia achiziționată, bărbatul a cheltuit foarte mulți bani pe încălzire. Pentru că nu era suficient de cald în casă, în ciuda faptului că centrala mergea încontinuu, românul a cerut sfatul unui vecin neamț. L-a întrebat direct cum procedează cu încălzirea în locuință. Se pare că neamțul de 80 de ani a rămas mască atunci când a auzit câți bani cheltuie românul din cauza centralei pe ulei.

Fără să stea pe gânduri, bătrânul i-a spus că în camera lui sunt doar 14 grade și că doarme îmbrăcat bine. Sigur că, atunci când a auzit, românul a rămas uimit. Abia apoi a înțeles cum este, de fapt, traiul la nemți.

„În 2018 mi-am cumpărat propria mea locuința la sat, lângă un orășel, la o distanță de 20 de kilometri. Eu locuiesc la sat, înconjurat numai de nemți și pe lângă și în satul vecin. Nu prea sunt pe aici străini. După un an de Germania cu propria mea locuință, mă întrebam cum am ajuns să cheltuiesc atât de multă păcură că să-mi încălzesc casa. Am centrală pe păcură, pe ulei cum zic ei. Într-o zi am intrat în vorbă cu un vecin, un bătrân pe la 80 de ani.

L-am întrebat cum face cu încălzirea, pentru că locuința, casa mea este chiar mică având în vedere dimensiunea caselor lor. I-am zis că am consumat în jur de 4000-4500 de litri pe an pentru încălzire. El a făcut ochii cât cepele și a repetat ‘cât? 4000?’ Mi-a zis că nu se poate, că nu e adevărat. Ba da domnule, e adevărat, că de-asta te și întreb pe tine, voi cum faceți? Și pe vremea aia prețul la litrul pe păcură era 62-63 de cenți.

Acum este 1.25 euro, dar să revenim la oile noastre. Omul mi-a zis că nu se poate să consum atât, că sigur am eu ceva stricat la centrală, curge pe undeva. Am insistat că nu, doar că n-aveam geamuri termopan și casa nu era prea bine izolată pentru că de abia ce o cumpărasem. Și din vorbă în vorbă îmi spune neamțul că la el în camera, în dormitorul lui și al celor care locuiesc în casă sunt 14 grade Celsius iarnă. L-am întrebat cum poate să doarmă, că e rece. A zis că el își pune fesul în cap, o pijama foarte groasă și cu plapumă. Am rămas uimit, am zis că poate vorbește aiurea”, a ținut să spună acesta, într-un clip postat pe TikTok.

Ce spune românul despre viața în Germania

Românul a continuat să se intereseze despre această problemă și mare i-a fost mirarea să afle că toți cei care locuiesc în Germania sunt obișnuiți cu temperaturile reci. Bărbatul spune că asta este realitatea în țara respectivă, unde oamenii trăiesc pe economie maximă. Sunt conservatori și se zgârcesc atunci când vine vorba despre orice, susține acesta. S-a obișnuit cu viața de acolo, pentru că au trecut ani buni de când a luat decizia de a părăsi România.

„În altă zi mă întâlnesc cu un alt vecin, întru în vorbă, întreb de încălzire, de iarnă și tot la fel. Mi-a zis că are în casă 14 grade Celsius. Mi-am zis la fel, că sunt bătrânii ăștia mai… nu știu ei. Că n-are cum. M-am mai întâlnit cu un vecin, am întrebat și tot la fel mi-a răspuns. Când să-mi cumpăr mașină am fost la un Autohaus, la un albanez cu care mă înțeleg bine. L-am întrebat și pe el, i-am zis în glumă, el cât are în casă, tot 14-15 grade? A zis că da, că își cumpără pijamale groase, de lână și pături scumpe care să țină căldura.

Am rămas șocat. Cum vorbiți voi de 14 grade, când nevasta-mea stă în casă cu 25 de grade? Asta este realitatea din Germania. Oamenii sunt pe economie maximă. Acum eu nu zic că toată lumea e la fel. Poate în orașele mari unde deja nu mai găsești nemți o fi diferit, dar aici unde sunt doar germani conservatori, ei fac economie la orice, la căldură, la mâncare, la haine. Pe ei îi vezi într-o salopetă de-aia cu bretele albastre de dimineață până seară, ani de-a rândul. Nu am nimic cu ei, dar vreau să va spun că ei sunt roboți față de noi”, a mai spus românul.