Un român stabilit în Spania a rămas uimit după ce a vizitat România. Ce l-a surprins în mod plăcut. „Un sentiment de bine”

Un român stabilit în Spania a generat controverse pe rețelele sociale după ce a declarat că țara sa natală a făcut progrese semnificative și a depășit toate țările din estul Europei. El a menționat în mod special îmbunătățirile aduse drumurilor.

Impresionat de țara sa natală, românul, aflat într-un tur al Europei cu mașina, a petrecut șapte zile în România și a fost plăcut surprins de starea bună a lucrurilor. A apreciat prețurile accesibile și oamenii pe care i-a întâlnit.

De asemenea, a fost uimit să constate că a parcurs drumul dintre Sibiu și Budapesta în doar 5 ore, la o viteză medie de 130 km/h. El a subliniat că nu există termen de comparație între România și alte țări precum Grecia, Bulgaria sau Ungaria, afirmând că „România le depășește cu mult”.

”Am plecat din Romania cu un sentiment de bine, de multumire ca tara mea a ajuns mai bine decat toate suratele ei est europene. Oamenii mai deschisi pe zi ce trece, amabili si prietenosi, servicii bune si ieftine, sosele din ce in ce mai bune sí am ramas uimit de drumul de la Sibiu la Budapesta, pe care l-am facut in 5 ore, cu viteza de 130 km/h.

O sa va povestesc in cateva zile experienta de anul asta din cele 7 zile petrecute in tara noastra.

Nu exista termen de comparatie cu Bulgaria sau Grecia, nu mai zic de Ungaria. Romania le bate la fund de departe”, a povestit bărbatul pe Facebook.

Cum au reacționat internauții la comentariile bărbatului

Reacțiile internautului au fost variate. Unii s-au amuzat de entuziasmul românului față de țara natală și i-au sugerat să petreacă mai mult de 7 zile acolo pentru a-și schimba părerea. Alții și-au exprimat regretul că au părăsit străinătatea pentru România și ar reveni oricând la locul de unde au plecat.

”Ma dezamagesti… Hai ca mai cad si eu in butoiul cu melancolie dar deschid repede orice program de stiri din romania si ma vindec instant….”, a scris un alt român, în timp ce un altul a spus că este nemulțumit de irascibilitatea oamenilor și de aglomerația mare.

”Tipule cred ca ai dormit cât ai stat în România și te-ai trezit pe autostrada prin Ungaria, acum îți dai cu părerea”, a mai spus un alt bărbat. În fața reacțiilor negative, el a revenit cu o explicație, clarificând că afirmațiile sale se bazează pe experiențe personale, nu pe păreri auzite.

”Am plecat din Spania cu masina, sa facem un tur al Europei si am trecut prin Italia, am coborat in Grecia cu vaporul, Turcia si Bulgaria, Romania (o saptamana), Ungaria si acum sunt in Austria. Nu vorbesc din auzite, povestesc din “traite”, a mai mărturisit românul stabilit în Spania.

