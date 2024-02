Un român trăiește povestea vieții lui în Germania. Iubita bărbatului i-a propus 20.000 de euro dacă o ia pe nepoata ei de nevastă: „Ce mi se poate întâmpla”

Un român stabilit în Germania a primit o ofertă de milioane! Bărbatul se poate alege cu o sumă frumoasă în cont dacă renunță la statul de burlac. O femeie din Thailanda i-a făcut o propunere la care puțini s-ar fi gândit. Tot ce trebuie să facă este să ajungă în fața ofițerului de stare civilă și să spună un mare DA. Suma colosală pe care o va primi în cont, dacă devine mire!

Un român este stabilit de cinci ani în Germania, acolo unde a plecat pentru un trai mai bun. Muncește pe brânci pentru o viață decentă, să nu aibă lipsuri și greutăți. Bărbatul de 27 de ani a cunoscut o femeie din Thailanda și s-a îndrăgostit de ea. Actuala iubită deține două saloane de masaj în Germania, de unde scoate bani frumoși. S-a gândit să-și aducă și verișoara din Thailanda, să lucreze la saloanele ei. Totuși, procedura este complicată și pentru ca totul să fie legal, femeia a pus la cale un plan.

L-a rugat pe român să se căsătorească cu verișoara ei, pentru o perioadă de 20 de luni. Asta pentru ca tânăra să aibă dreptul legal de a locui și de a munci în Germania, la saloanele verișoarei ei. Românul a stat pe gânduri ceva vreme privind această propunere, însă principalul lui gând au fost banii cu care se poate alege dacă acceptă: suma de 20.000 de euro!

Chiar și așa, i-a fost frică să facă acest pas, așa că a cerut și părerea altora. A postat un mesaj pe o platformă de socializare și a așteptat sfaturile altor internauți.

„Pe scurt: M27 român (de 5 ani in DE) am o iubită nouă F35, thailandeză în Germania, divorțată, cu 2 saloane de masaj thailandez, ea are o verișoara mai mică în Thailanda, pe care dacă o „iau de soție” timp de 20 de luni (ca să aibă voie să locuiască și lucreze în DE, la saloanele ei probabil) primesc 20,000 € (pe bune).

Ce se poate întamplă în cel mai rău caz? Că mă ajută și pe mine la taxe, să fiu Steuer Klasse 2 și să îmi tragă mai puține taxe pe salariu. Noroc și mersi”, este postarea făcută de un român pe platforma Reddit.