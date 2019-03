Dacia 1300 a umilit un Volkswagen: „Nu cred așa ceva!” VIDEO

Dragostea pentru mașini și adrenalina i-a făcut pe doi șoferi să organizeze o linuță pe o stradă din București, deși, acest lucru este interzis prin lege și poate provoca o tragedie. Din fericire, de data aceasta nu s-a întâmplat nimic rău, iar imaginile filmate în timpul întrecerii au devenit virale. Bărbatul aflat la volanul mașinii Dacia 1300 “l-a făcut” în doar câteva secunde pe prietenul lui, care se afla într-un autoturism marca Volkswagen.

Pe filmarea apărută pe Facebook se observă cum doi tineri, aflaţi într-un Volkswagen sunt foarte entuziasmați de cursa în care se află cu o Dacia 1300. Pasagerul din dreapta șoferului îl filmează pe cel care conducea superba bijuterie pe patru roți, care are culoarea focului. În câteva secunde, şoferul Daciei a accelerat puternic şi a lăsat în urmă Volkswagen-ul. “Nu cred aşa ceva!”, au exclamat tinerii învinși în cursă.

Scenele s-au petrecut în urmă cu aproape un an, iar cei doi șoferi sunt prieteni și totul a fost de amuzament. Secretul reușitei proprietarului cu Dacia 1300 constă în motorul pe care îl are sub capotă: 1.8 Quattro de 500 cai-putere, potrivit observator.tv. Mai mult, proprietarul participă la curse legale organizate în cadrul unor evenimente sportive.

Acel moment cand te iei de cine nu trebuie… 😉😎😂 Publicată de Sirius Iulian pe Miercuri, 13 martie 2019

Șoferul autoturismului Dacia 1300 a participat anul trecut la o altă întrecere, de data aceasta una oficială, în cadrul Campionatului de Drag 2018. Atunci el a concurat cu șoferul unui bolid marca BMW F31 . Vezi AICI imaginile spectaculoase.