Un șofer de Volkswagen a filmat totul! Inclusiv kilometrajul! Cu ce viteză l-a depășit o Dacie 1310, în drum spre Bacău

Mulți rămân la părerea că o Dacie rămâne o mașină ”depășită”, care nu poate face exigențelor impuse de viteză, confort, aspecte tehnice etc. Numai că șoferul unui Volkswagen a avut parte de o experiență care l-a determinat să își revizuiască, brusc, atitudinea.

Bărbatul pus în fața faptului împlinit a reușit, în ciuda surprizei de care a avut parte, să filmeze momentele senzaționale, apoi le-a ”urcat” pe YouTube. Înregistrarea arată cum o Dacie 1310 ”zboară” în drum spre Bacău cu o viteză de 160 km la oră! Bineînțeles, șoferul unei mașini cu mult superioare din punct de vedere tehnic s-a simțit chiar ”executat”, conform propriei declarații.

”Sunt în drum spre Bacău și nu m-am putut abține. Eh, cam cum e să fii executat de o Dacie cu 120 la oră? Deci prea tare. Nu m-am putut abține, trebuia filmată. Ia uite, și accelerează, frate. Uite cât antenoiul are pe mașină. Eu am 140… și Dăcioara merge. Trebuie să mă țin oleacă de el, chiar sunt curios. Deci aproape 160… chiar 160, nu aproape, și Dăcioara merge. Are și stopuri pe frână! Foarte tare”, relatează – pe înregistrare – șoferul fascinat de viteza Daciei.