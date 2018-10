Degeaba o numesc unii ”bătrâna Dacie”, pentru că unele dintre Dacii au fost conservate atât de bine, încât acum zboară efectiv ca săgețile pe lângă alte autoturisme cu pretenții. Dovadă o face și un video în care un bărbat filmează un astfel de model care accelerează cu 160 de kilometri la oră!

Ce ar putea ascunde sub capotă o Dacia care reușește să atingă viteza de 160 de kilometri la oră? Nu știm, nici cel care a filmat un astfel de moment, intrigat de puterea cu care accelerează pe lângă alte mașini, teoretic mai puternice.

”Sunt în drum spre Bacău și nu m-am putut abține. Eh, cam cum e să fii executat de o Dacie cu 120 la oră? Deci prea tare. Nu m-am putut abține, trebuia filmată. Ia uite, și accelerează, frate. Uite cât antenoiul are pe mașină. Eu am 140… și Dăcioara merge. Trebuie să mă țin oleacă de el, chiar sun curios. Deci aproape 160.. chiar 160, nu aproape, și Dăcioara merge. Are și stopuri pe frână! Foarte tare”, relatează pe înregistrare șoferul fascinat de