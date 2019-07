Un șofer român de TIR a murit într-o parcare din Olanda. Viorel suferise un infarct

Viorel a avut parte de un sfârșit tragic, după ce a suferit un infarct, care i-a fost fatal. Bărbatul era șofer de TIR și a murit fix în cabină, într-o parcare din Olanda. Atât rudele, cât și prietenii sunt îndurerați și așteaptă acasă trupul neînsuflețit pentru a-l înmormânta.

Familia a transmis multe mesaje pe rețelele de socializare și nu le vine să creadă că bărbatul nu se mai află printre cei vii.

“Ieri am primit cea mai tristă veste din viața mea cumnatul meu ai plecat și ne-ai lăsat 😭😭😭😭cu sufletul îndurerat pe toți am primit de la viață a doua lovitură înainte nea luat dumnezeu pe tata acuma pe tine Viorele măcar tata avea o vîrstă dar tu erai tînăr ai lasat in sufletul nostru o mare tristețe și copii tăi au rămas fără tăticul lor dumnezeu să te odihnească în pace și o să rămîi veșnic în sufletele noastre nu te vom uita Viorele dumnezeu să te odihnească în pace!😭😭😭😭“, a scris o rudă pe Facebook.

Colegii lui Viorel au transmis şi ei mesaje de condoleanţe, după ce românul a fost găsit fără suflare, în timp ce era în pauza de weekend.