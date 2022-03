Un şofer român de TIR, episod-şoc în Germania: „Un ucrainean a oprit şi m-a întrebat dacă sunt român. I-am zis că da, a plecat înapoi la TIR-ul lui, dar s-a întors cu…”

Alături de NATO și de principalul său partener strategic, SUA, România a condamnat în termeni categorici agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, iar țara noastră s-a raliat eforturilor umanitare – ba chiar găzduiește un hub în acest sens la Suceava – și își ține în continuare porțile deschise pentru fiecare refugiat care vrea să treacă frontiera românească fie pentru a rămâne aici, fie pentru a merge către o altă destinație din Uniunea Europeană.

Un șofer român de TIR încerca să își repare autovehiculul într-o parcare din Germania, însă situația a luat o turnură emoționantă. Bărbatul susține că a fost abordat de un cetățean ucrainean, care, „cu lacrimi în ochi”, a insistat să…

TIR-istul român crede că am spălat imaginea României

El consideră că în ultimele săptămâni „am reușit să spălăm imaginea României”.

„Dacă am reușit să facem ceva în ultimele săptămâni, am reușit să spălăm imaginea României. Cu toți străinii cu care am vorbit au avut doar cuvinte de laudă la adresa noastră”, a mai spus bărbatul.