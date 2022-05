Un tânăr antreprenor, impulsionat de Dan Șucu la Imperiul Leilor. Sfatul prețios pe care l-a primit de la fondatorul Mobexpert

Dan Șucu este unul din cei mai potenți oameni de afaceri din România, însă fondatorul Mobexpert a muncit enorm pentru a ajunge la acest nivel și pentru a-și transforma afacerea într-una extrem de profitabilă.

După ani de muncă asiduă, fondatorul Mobexpert poate da sfaturi prețioase tinerilor antreprenori aflați la început de drum.

Albert Căpățână are 30 de ani și de 7-8 ani lucrează în compania tatălui său, aflată în domeniul reaparațiilor auto și vânzării de piese pentru automobile. Afacerea de familie merge bine și înregistrează anual o cifră de afaceri tot mai mare, iar profitul este pe măsură. Însă tânărul a vrut să se desprindă cumva de businessul tatălui și să se afirme pe cont propriu, venind la Imperiul Leilor pentru a-și extinde afacerea.

Deși refuzat de investitori, Albert Căpățână a plecat zâmbind din platoul emisiunii, acesta fiind încurajat de Dan Șucu. ”Eu cred că tu ești un băiat extrem de cinstit, pentru că tu vrei ca toate service-urile să fie transparente. Dar, dacă aș fi tatăl tău sau prietenul tău, te rog frumos, fii mai hotărât!”, a spus Dan Șucu.

„A fost o experiență extraordinară pentru mine. Mă simt foarte emoționat, dar apreciez toate sfaturile pe care le-am primit și, cu siguranță, o să mă ajute pe viitor”, a spus tânărul antreprenor la final.

Cum a făcut Dan Șucu primii bani

Pentru a reuși să își deschidă o afacere, Dan Șucu a vândut o casă moștenire dintr-o afacere anterioară, iar cu banii obținuți a cumpărat un camion de mobilă din Franța.

”Am reușit ca în prima lună să vând jumătate de camion, așa cum îmi propusesem. Era în iunie. La 1 iulie 1993 a fost introdus TVA-ul. În decembrie al acelui an vindeam deja 4 camioane. Anul următor îmi aduc aminte că am făcut profit de 1 milion de mărci. Era ceva extraordinar, nu-mi venea să cred. La 4 ani de zile după ce am început societatea, devenise cel mai mare producător, cel mai mare exportator, importator și comerciant de mobilă al României. Cu 4.000 de angajați în 4 ani de zile.

Eu nu am avut nicio îndoială că voi face ceva care credeam că va fi deosebit. Nu am avut nicio îndoială, doar nu știam când. Dar de realizat, eram convins că voi realiza ceva. Și asta a venit de atunci, din faptul că atâția oameni îți spun că se poate. Și asta ar trebui să înțeleagă oricine este în sala asta, că orice se poate, dacă ești suficient de încrezător”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui intreviu pentru andreearosca.ro

