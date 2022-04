Dan Șucu este unul din cei mai potenți oameni de afaceri din România. Fondatorul Mobexpert a mers la risc și a câștigat un adevărat imperiu. Iată cum a făcut primii bani juratul de la Imperiul Leilor!

Povestea din spatele ”Omului care a mobilat o țară” este una impresionantă. Afacerea care înregistrează profit de milioane de euro a pornit din dorința de a face ceva diferit și de a rămâne în istorie. Și iată că așa a fost. Nu a avut nicio îndoială că va reuși, însă a fost o chestiune de timp.

Născut și crescut în sectorul 2 din București, de un tată inginer și o mamă profesoară de geografie, Dan Șucu a știut de mic ceea ce își dorește și ceea ce îi place. Așa cum a declarat, fondatorul Mobexpert a iubit banii de când era copil. Convingerea că va reuși în viață a fost pilonul pe și-a construit propriul imperiu.:"Mi-a plăcut independența, posibilitatea de a sta pe picioarele mele. Mi-a plăcut să câștig bani"

Cum a făcut primii bani Dan Şucu, de la Imperiul Leilor? Şi-a asumat un risc fabulos, înainte de a crea Mobexpert

Primul lucru a fost să vândă o casă moștenire dintr-o afacere anterioară, iar cu banii obținuți a cumpărat un camion de mobilă din Franța. Anul 1993 devenea poate cel mai important an din viața lui:

”Am reușit ca în prima lună să vând jumătate de camion, așa cum îmi propusesem. Era în iunie. La 1 iulie 1993 a fost introdus TVA-ul. În decembrie al acelui an vindeam deja 4 camioane. Anul următor îmi aduc aminte că am făcut profit de 1 milion de mărci. Era ceva extraordinar, nu-mi venea să cred. La 4 ani de zile după ce am început societatea, devenise cel mai mare producător, cel mai mare exportator, importator și comerciant de mobilă al României. Cu 4.000 de angajați în 4 ani de zile.

Eu nu am avut nicio îndoială că voi face ceva care credeam că va fi deosebit. Nu am avut nicio îndoială, doar nu știam când. Dar de realizat, eram convins că voi realiza ceva. Și asta a venit de atunci, din faptul că atâția oameni îți spun că se poate. Și asta ar trebui să înțeleagă oricine este în sala asta, că orice se poate, dacă ești suficient de încrezător”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui intreviu pentru andreearosca.ro



Drumul juratului de la Imperiul Leilor nu a fost lipsit de necazuri. În anul 2008, în timpul crizei financiare, Mobexpert a pierdut aproape 40% din venituri, însă așa cum orice problemă are o rezolvare, Dan Șucu nu s-a dat bătut și a continuat să găsească soluții, cei drept pentru o problemă pe care nu o mai întâlnise până atunci. Și a reușit, iar pentru viitor își dorește să rămână la fel de capabil să rezolve orice problemă apare în companie:

”Mobexpert nu este prima afacere pe care am încercat-o, e a patra sau a cincea. Întotdeauna, când dau de ceva foarte greu, la care nu pot găsi răspunsul, îl sparg în bucăți mai mici și rezolv bucată cu bucată. Și fiecare în parte se rezolvă independent. Pentru că împreună par de nerezolvat. Binele mare e format din milioane de ”bine” mici. Orice lucru dificil din lumea asta, de fapt nu e dificil dacă reușești să-l descompui în bucăți și să rezolvi bucată cu bucată. Pentru mine asta a fost rețeta”, a mai spus Dan Șucu potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook.ro