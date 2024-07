Un tânăr din Iaşi a dat Bacalaureatul chiar din închisoare. Ce vrea să facă după eliberare

Performanță la cote maxime, chiar și din spatele gratiilor! Un adolescent în vârstă de 19 ani din Iași a obținut media 9,38 la Bacalaureat, chiar din închisoare. El se află privat de libertate la Centrul de Detenție Tichilești din Brăila și are cea mai mare medie dintre toți elevii unui liceu din localitate.

Tânărul în vârstă de 19 ani, care a fost condamnat pentru viol în urmă cu patru ani, a fost transferat în decembrie 2023 la Centrul de Detenție Tichilești din Brăila și a fost înscris la Colegiul Tehnic Costin Nenițescu pentru a susține examenul de Bacalaureat.

„A fost dificil, au fost momente când poate nu am avut motivație să învăt, dar am reușit să trec peste acele momente gândindu-mă că viitorul meu merită un pic mai mult”, a declarat elevul, potrivit digi24.ro.

Condamnatul a reușit să obțină nota 10 la matematică, 9,40 la Limba și Literatura Română și 8,75 la Fizică, promovând Bacalaureatul cu media 9,38.

Tânărul a obținut cea mai mare notă la BAC din Iași

Mai mult, și profesorii s-au arătat impresionați de notele obținute de adolescent la BAC. Profesoara de matematică a acestuia l-a descris ca fiind un elev silitor, care a fost tot timpul dornic să învețe.

„Foarte riguros, foarte logic, educat, cu bun simț, dornic să învețe, căruia nu era nevoie să îi explici de două ori același lucru, era foarte receptiv, ghinionul a făcut – sau teribilismul vârstei a făcut să ajungă aici”, a declarat Anişoara Tacciu, profesor de matematică la Centrul de Detentie Tichileşti Brăila, conform sursei citate.

De asemenea, directorul centrului de detenție a spus că elevului în cauză a dezvăluit că acestuia nu i-a lipsit nimic din ceea ce i-a trebuit pentru a învăța.

„9,38, media elevului despre care discutăm acum. Și am trimis întotdeauna, când a fost necesar, manuale, pachete de teste dosare cu excerciții, întotdeauna am dat to ce a fost nevoie, am colaborat”, a dezvăluit directorul Angelica Muşat.

Acum, după ce a reușit să obțină cea mai mare notă din Iași, absolventul vrea să urmeze cursurile Facultății de Drept.

„Cumva am experimentat toate părțile sistemului juritic românesc și poate că am simțit că este nevoie de o atingere fresh, de o generație nouă. Sper să aduc o schimbare, mai multe schimbări”, a mai spus elevul.

În noiembrie, tânărul în vârstă de 19 ani va fi eliberat condiționat și va putea să meargă personal la facultate.

