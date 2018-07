Un tânăr din Iași a rămas stupefiat după ce a fost la o terasă să vadă meciul Rudar-FCSB, care a avut loc joi seară (26 iulie), la ora 18:30. Bărbatul s-a dus cu alți doi prieteni la restaurantul respectiv, unde au comandat pizza. Întâmplarea șocantă este că acesta s-a trezit fără telefonul mobil și a suspectat-o din prima pe chelnerița care i-a servit la masă.

Tânărul și-a lăsat telefonul pe masă așa cum, de altfel, o facem toți când mergem la terasă. El și prietenii lui au comandat din meniu ceea ce îli doreau, însă bărbatul a observat că îi lipsește telefonul. Pentru că doar ea fusese la masa lor, chelnerița a fost principalul suspect. Se pare, însă, că ar fi fost implicat și managerul restaurantului, potrivit spuselor tânărului. (Citește și O femeie din Iași și-a dus mașina la spălătorie, dar nu i-a venit să creadă cum a luat-o înapoi)

„Îmi las telefonul pe masă, comand din MENIU o pizza(extra large că eram 3) și aștept comanda. Chelnerita ia meniul și pleacă! După 2 minute, când s.au domolit discuțiile despre meciul Stelei, telefonul dispăruse de pe masă. Căutăm peste tot, inclusiv în baie și nimic! Chem managerul să văd imaginile de pe cameră și primesc răspunsul acesta: DOAR POLIȚIA! Zic ok, sun, „venim în 5 minute” (chiar așa a fost!). În acest timp, chelnerița ne ocolea (până să îi spunem că ne-a dispărut telefonul, era doar la masa noastră). Managerul a ieșit din cochlie și se plimba printre mese și cei cu care eram tot sunau să vadă unde îmi este telefonul.

În secunda 2, când un prieten le-a zis că Poliția este pe drum, brusc au găsit telefonul în interiorul unui meniu (deși aveam deja comandată o bere, am văzut cum l-a scos de la spate să îl bage în meniu managerul!!!). Deși au venit cu miloaga, i-am denunțat la Poliție, care se pare că deja știau de aceste practici, managerul venind fix după ce ieșisem eu din terasă să explic incidentul. Au rămas cu el, eu am lăsat datele, am primit telefonul și le-am mulțumit pentru rapiditate! Ce s-a întâmplat, nu știu! Cert este că nu o să mai calc pe acolo. De evitat!!!”, a scris tânărul din Iași, pe un grup de Facebook. (Vezi și O tânără din Iași a ridicat piciorul la semafor și s-a văzut tot! )