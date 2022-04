Un taximetrist din România a devenit viral, după ce o femeie a publicat o fotografie cu bordul mașinii lui: ”În viața mea n-am văzut așa ceva!”

Un taximetrist din România a devenit viral, după ce o femeie a publicat o fotografie cu bordul mașinii sale. Clienta a fost uimită în momentul în care a intrat în automobil. Iată de ce.

Taximetristul şi-a decorat bordul maşinii cu multe device-uri, iar femeia a fost extrem de impresionată. Aceasta a vrut să le arate fanilor de pe Facebook cât de mult iubeşte soferul tehnologia, astfel a publicat o fotografie din interior.

În imagine se observă cum taximetristul urmărește pe cele 10 ecrane informaţii despre trafic.

„Mă jur că în toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmăreşte fluxul de informaţii are omul. E Mediafaxul. Mi-e şi frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe”, a scris pe Facebook clujeanca Geanina Simion.

Taximetriștii din zona Gării de Nord, amendați cu 14.500 de lei

În urmă cu câteva săptămâni, inspectorii Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București au continuat seria de acțiuni privind verificarea legalității activității de transport public în regim de taxi şi de combatere a pirateriei în acest domeniu, în Capitală.

În urma controalelor, cele mai frecvente nereguli au fost lipsa stației radio de emisie – receptie și neprezentarea documentelor necesare desfășurării activității de taxi.

“Pentru încălcarea Legii taximetriei și a H.C.G.M.B. 178/2008 privind aprobarea regulamentului cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, politiștii locali au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 14.500 de lei. Ca măsuri complementare, inspectorii D.G.P.L.C.M.B. au dispus reținerea a cinci autorizatii taxi iar, într-un caz, au sesizat o altă autoritate de autorizare pentru reținerea atestatului. Acţiunile Poliției Locale București vor continua până la asigurarea unui cadru civilizat al activității taxi astfel încât bucureștenii să poată beneficia de servicii de calitate”, a transmis PMB.