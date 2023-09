Un turist a venit special de la Berlin ca să mănânce la Taverna Racilor chiar în ziua în care restaurantul a fost închis. „Vreau să-l cunosc pe Pescobar”. VIDEO

Se spune că toate lucrurile se întâmplă la timpul și momentul potrivit, însă turistul sosit tocmai din Berlin nu ar fi de acord cu aceste vorbe. Bărbatul a venit special să-l întâlnească pe Paul Nicolau, zis și Pescobar, fix în ziua în care inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au pus lacătul pe ușa restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău.

Miercuri, 20 septembrie 2023, comisarii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) i-au dat lovitura decisivă lui Pescobar. După mai multe controale efectuate în ultimele luni, dar și după o serie de amenzi aplicate din cauza neregulilor găsite la Taverna Racilor din Herăstrău (un total de 140.000 de lei), activitatea din restaurant a fost suspendată până la rezolvarea problemelor găsite de inspectorii sanitari.

„Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm din nou drumul la treabă”, ne-a declarat Pescobar.

Reamintim că seria controalelor a început în urmă cu 3 luni, pe 1 iunie, atunci având loc primul control. Comisarii ANPC au dat amenzi în valoare de 25.000 de lei, au oprit de la comercializare 156 de kilograme de produse alimentare şi au închis temporar unitatea până la remedierea deficienţelor. Au urmat încă alte 7 controale și zeci de amenzi aplicate.

„În urma deficienţelor constatate, comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au aplicat următoarele sancţiuni: în data de 01.06.2023 – administrator SC Nedsea SRL – amenzi contravenţionale în valoare de 25.000 lei; un avertisment; oprirea definitivă de la comercializare a 156 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 2600 lei; oprirea temporară a unităţii de la prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor.

Ulterior, a fost verificată măsura dispusă de oprire temporară a unităţii de la prestarea serviciilor şi s-a constatat că aceasta nu a fost respectată, societatea fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei şi s-a propus emiterea deciziei de închidere a unităţii.

Pescobar a mai primit încă o vizită chiar în ziua în care Taverna Racilor din Herăstrău a fost închisă. Însă, de data aceasta, a fost din partea unui turist din Berlin. Bărbatul a venit special pentru a-l cunoaște pe Paul Nicolau și pentru a obține mici secrete despre ”rețeta” succesului în afacerea cu fructe de mare, mai ales că și el își dorește să deschidă un restaurant în meniul căruia să existe și platouri cu pește și fructe de mare.

”Am venit să mănânc la restaurant, am auzit că sunt cele mai bune fructe de mare. Am venit și să discut cu Paul despre acest model de business (n.r afacere). Aș vrea să deschid un restaurant cu preparate moldovenești, cu tradițiile și bucatele noastre, dar aș fi vrut să am și platouri cu fructe de la domnul Paul”, a spus turistul din Berlin.

Câți bani face Pescobar din afacerea cu fructe de mare

Potrivit ultimelor informații, firma deținută de Paul Nicolau a înregistrat, în anul 2021, venturi de aproape 5,4 milioane de lei și un profit de 400.000 de lei. În anul 2022, firma Nedsea SRL a avut venituri de 16,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă că Taverna Racilor producea zilnic aproximativ 10.000 de euro, potrivit defapt.ro