Un turist american a rezervat o garsonieră în Cluj-Napoca, prin Airbnb. Când a deschis ușa frigiderului, a rămas înmărmurit: „Asta nu se întâmplă în Vest”

Un american care a venit să viziteze țara noastră a rămas mut de uimire să vadă ceea ce i-a lăsat proprietarul, în apartamentul pe care l-a închiriat prin platforma Airbnb. Cu siguranță nu s-ar fi gândit că va avea parte de o astfel de supriză plăcută. Turistul a fost așteptat cu cele mai bune mărci de apă și de băutură, iar pe masă a găsit bomboane produse de o marcă renumită.

Bărbatul a ales să închirieze un apartament prin Airbnb, în orașul Cluj. Raportându-se la modul în care a fost ,,primit” de proprietarii apartamentelor din alte țări, americanul a rămas plăcut surprins de ospitalitatea românilor. Așadar, el a ales să povestească întreaga experiență urmăritorilor săi de pe TikTok. (VEZI ȘI: CONCEDIU DE COȘMAR PENTRU ACEASTĂ TURISTĂ. A REZERVAT O VILĂ ÎN BALI PRIN AIRBNB, DAR A GĂSIT CLĂDIREA ABANDONATĂ)

,,Deci asta e Airbnb-ul meu, nu? Este complet mobilat, perfect, nimic de spus, așa că pot spune că mă simt ca acasă aici. De fapt, mă simt chiar mai bine decât acasă, dar asta e prea mult. Să-ți arăt dușul. Ăsta e dușul, e perfect echipat. Uită-te la toate astea, sunt de la ei: șampon, un șampon în plus, ceva de genul.

Și mai sunt și cutiile astea mici aici. Și, în caz că vă place, ce Airbnb de pe pământ v-a dat asta? (n.r. produse de îngrijire). Gândiți-vă la faptul că ați uitat periuța de dinți și vă dau una în plus, de fapt, în caz că veniți cu iubita voastră. Și uite ce am găsit pe masă, uite, ăsta e un fel de Raffaello – Ferrero. Ăsta nu e un cadou ieftin pe care mi l-au dat aici.”, a povestit turistul, în cadrul clipului video care a devenit viral pe TikTok.

Bărbatul a rămas mut de uimire când a deschis frigiderul

După ce a terminat de prezentat baia, acesta s-a mutat în bucătărie să prezinte și frigiderul. Când a deschis ușa, americanul a rămas surprins de faptul că românii sunt atât de primitori și îți pun tot ceea ce au mai bun la dispoziție.

,,Și, știi ceva? Am deschis frigiderul ieri seară, când m-am întors aici, și uite ce au: mi-au oferit apă. Asta ce e? E un fel de Prosecco, și încă o apă. Și bineînțeles că asta e apă plată, iar asta e apă cu minerală. Și este una dintre cele mai bune mărci din România. Adică, haideți! Care… nu-mi place să compar țări sau chestii de genul ăsta, dar ce Airbnb din Vest îți oferă așa ceva?

Asta e peste standardele Airbnb. Airbnb nu le-a cerut să îmi ofere un Ferrero. Adică, cel mai bun lucru pe care puteau să mi-l ofere erau niște bomboane ieftine. Aceasta este ca și cum ar fi una dintre cele mai bune mărci pe care le-ai putea obține aici, cele mai bune mărci pentru băuturi (n.r sticla de apă minerală). Totul este perfect echipat!”, a adăugat bărbatul.

Turistul american, dezamăgit de ,,involuția” țărilor occidentale

În încheiere, bărbatul a vrut să-și expună punctul de vedere. Acesta a făcut o comparație între țările din Vest și și cele din Est, și a ajuns la concluzia că, în Occident, oamenii au devenit foarte ,,ieftini”. (CITEȘTE ȘI: VACANŢĂ DE COŞMAR PENTRU UN CUPLU! AU REZERVAT O CAMERĂ DE HOTEL, IAR CE AU GĂSIT ACOLO I-A ŞOCAT: „AM FĂCUT O POZĂ ŞI…”)

,,Nu-mi place să compar, dar cred că am devenit atât de ieftini în țările occidentale. Pentru că eu am rezervat Airbnb în Vest, în Franța, în Spania, în Italia, în SUA. Și am impresia că am devenit atât de ieftini în țările vestice cu fiecare cent. Aici simt că Airbnb nu le-a cerut să facă asta, dar pentru românii de aici, standarde adecvate pentru ca ei să ofere o experiență bună pe Airbnb este să vă ofere o cutie de Raffaello.

De fapt, nu una, ci două. Haideți, să fim serioși! Și mă tot întrebați de ce prefer Estul în locul Vestului? Serios, ies să-mi iau brunch-ul de dumincă aici, în Cluj. Sunt deja obosit! Românilor le place să ne facă pe noi, occidentalii, să ne simțim ieftini și săraci!”, a spus acesta în încheiere.