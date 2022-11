Vacanţă de coşmar pentru un cuplu! Au rezervat o cameră de hotel, iar ce au găsit acolo i-a şocat: „Am făcut o poză şi…”

Júlia Stoppa și Ana Lúcia Guimarães sunt un cuplu din Brazilia. Femeile au avut parte de un șoc atunci când au rezervat, prin intermediul aplicației AirBnb, un apartament în Copacabana, Rio de Janeiro, Brazilia.

Júlia Stoppa și Ana Lúcia Guimarães au rămas surprinse să descopere o cameră de filmat care era amplasată chiar înspre patul lor. Mai mult decât atât, cele două femei au fost enervate la culme de faptul că acea cameră le putea înregistra discuțiile, fiind dotată cu un cablu audio. La scurt timp după descoperirea șocantă, au filmat momentul și l-au urcat pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: CONCEDIU DE COȘMAR PENTRU ACEASTĂ TURISTĂ. A REZERVAT O VILĂ ÎN BALI PRIN AIRBNB, DAR A GĂSIT CLĂDIREA ABANDONATĂ)

„M-am uitat la dulapul care era deasupra intrării în cameră și am văzut ceva strălucind”, a declarat Stoppa. „Când am văzut, am spus: «Dragă, cred că există o cameră adevărată». Ana era foarte îngrijorată”, după cum informează Correio Braziliense.

Tânăra a continuat, spunând că: „Am făcut o poză cu telefonul cu bliț și am văzut acea strălucire”. Júlia Stoppa și Ana Lúcia Guimarães nu au stat pe gânduri și au început să deșurubeze una dintre deschiderile de ventilație ale dulapului.

Moment stânjenitor pentru un cuplu care închiriase un apartament prin AirBnb pentru întreg sezonul

Întreg momentul a fost filmat și postat pe Instagram, iar internauții au fost de-a dreptul revoltați de gestul proprietarului.

„Uită-te aici! O cameră de înregistrare. Încotro era îndreptată? Spre patul dublu”, se aude în discuția celor două. (VEZI ȘI: O TURISTĂ CARE A FOST VIOLATĂ ÎNTR-UN APARTAMENT DIN NEW YORK A PRIMIT 7 MILIOANE DE DOLARI DE LA AIRBNB)

La scurt timp, Júlia Stoppa și Ana Lúcia Guimarães nu au mai stat pe gânduri și au părăsit cât au putut de repede apartamentul care era închiriat pentru un întreg sezon. Cele două femei au mers de îndată la poliție și au raportat incidentul. Au depus o plângere la AirBnb, anunțul închirierii apartamentului fiind dezactivat, iar profilul gazdei fiind blocat, au fost declarațiile campaniei AirBnb, cu sediul în San Francisco, SUA.