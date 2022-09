Un turist român a trăit o experiență neplăcută în Spania. A plecat în concediu într-o stațiune de top, dar a avut un șoc: „Sigur nu mă mai întorc”

Un turist român a trăit o experiență mai puțin plăcută în Spania, într-o stațiune de top. Și-a luat cazare din timp, chiar din luna martie a acestui an, în Lloret de Mar, stațiune de pe Costa Brava, însă experiența pe care a trăit-o l-a lăsat cu un gust amar.

Deși peisajul îți taie răsuflarea, iar vacanța se anunța a fi plăcută, turistul român a avut parte de o experiență care l-a lăsat cu un gust amar. În luna martie, bărbatul a plătit avansul pentru vacanța din Spania, în Lloret de Mar, o stațiune de pe Costa Brava. În urmă cu un an, bărbatul a mers în concediu în stațiunea Mamaia, iar anul acesta voia să aibă o experiență diferită, însă în străinătate.

Experiența pe care a avut-o un turist român în Spania l-a lăsat cu un gust amar

Când a ajuns la unitatea de cazare, bărbatului i s-a comunicat faptul că prețurile s-au schimbat și a fost nevoit să plătească 280 de euro în plus.

„Anul trecut am fost la Mamaia și nu aș putea spune că a fost rău sau că am avut probleme. Nu a fost nici ieftin, e adevărat, dar nici foarte scump și nu am întâlnit nici oameni necivilizați sau hoți. Ei bine, uite că i-am întâlnit în Spania, unde mă așteptam mai puțin la asta.

Primul șoc a fost când am făcut formalitățile la hotel, odată ajunși acolo. Deși noi am plătit totul în avans din martie, ni s-a spus că toate prețurile s-au modificat și ne-au cerut bani în plus. Și nu a fost vorba de o sumă tocmai mică, ci de 280 de euro. Atunci am simțit prima dată că îmi bagă mâna în buzunar. Strâmtorat de situație și la rugămințile prietenei mele, care se intimidase, am plătit acei bani. Ne-am gândit și că nu putem scoate banii plătiți deja de la ei sau că și dacă o să-i restituie, o vor face peste nu știu cât timp, iar noi eram deja acolo și ar fi fost complicat să ne căutăm alt hotel. Poate nici nu găseam locuri, poate nici nu ne-ar fi ajuns banii, pentru că deși aveam bani la noi, nu ne gândisem să plătim de două ori hotelul, pentru cazare”, a povestit bărbatul.

Povestea, însă, nu se termină aici. La un moment dat, turistul român a fost abordat pe plajă de un angajat al unității de cazare și i-a transmis faptul că trebuia să plătească șezlongurile, deși acest lucru era, deja, inclus în preț. Atunci, bărbatul a luat atitudine și a vrut să meargă cu angajatul la hotel, însă a refuzat, scrie Adevarul.ro: ”Nu mi-a venit să cred când un Pedro din ăsta obraznic a venit să îmi ceară bani pe plajă că îi folosesc șezlongurile. I-am spus că sunt cazat la hotel și că e o facilitate inclusă în preț, dar individul nu înțelegea bine engleza sau se făcea că nu pricepe. A fost a doua oară când am simțit că îmi bagă mâna în buzunar, dar de data asta nu am mai făcut nicio concesie. L-am luat de braț și am vrut să-l duc la colegii săi de la hotel, însă a refuzat. A dat din mână ca și cum ne-ar face un favor mare și ne-a lăsat în pace, dar toată treaba asta mi-a lăsat un gust amar. Sigur nu mă mai întorc în Spania. Am auzit tot felul de povești despre hotelurile din România, dar mie nu mi s-a întâmplat niciodată ceva aiurea aici, în țară. Uite că mi s-a întâmplat în Spania. Și nu oriunde, ci la Lloret de Mar, stațiune de top la ei”.

Sursă foto: Pixabay