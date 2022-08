Ce a păţit un român care a mers în vacanţă în Malaga? ”La un restaurant de 5 stele din Malaga m-a costat o bere cât la supermarket în Vamă”

Un turist român a trecut printr-o experiență neașteptată în momentul în care a ajuns într-un restaurant de 5 stele din Malaga. Părerile acestuia au fost taxate dur de cei care au urmărit întreaga poveste a bărbatului, creând o mulțime de controverse în mediul online.

Nu mai este niciun secret faptul că prețurile din România au crescut destul de mult anul acesta, tocmai de aceea, din ce în ce mai mulți turiști tind să plece în afară pentru a se putea bucura de vacanță. Pe lângă prețurile decente, aceștia au parte și de alt tip de condiții, potrivit ultimelor postări care au împânzit internetul de-a lungul verii. Iată ce a păți un turist în momentul în care a ales să părăsească litoralul românesc și să se bucure de priveliștea din Malaga.

Ce i s-a întâmplat unui turist român care a mers în vacanță în Malaga

Turistul își începe povestea, explicând faptul că a mers de foarte multe ori în Vama Veche de-a lungul anilor, iar în acest an a avut ocazia ca după vacanța petrecută pe litoralul românesc, să ajungă în Malaga, un oraș portuar în Andaluzia, din sudul Spaniei. Acesta a mers și a luat masa la unul dintre cele mai bune restaurante din oraș, fiind decorat cu 5 stele și deținut de un actor celebru de la Hollywood. Diferența pe care a resimțit-o imediat, l-a făcut pe acesta să tragă un semnal de alarmă pentru toți românii, mai ales în momentul în care a descoperit că inclusiv prețul berii este mult mai mic în Malaga, decât în Vama Veche.

„Am fost de curând la un restaurant de 5 stele al unui actor celebru din Malaga, și m-a costat o bere cât la supermarket în Vamă. Stăteam și râdeam, îmi aminteam de Lamborghiniul de 300 de mii de euro al patronului, parcat în față supermarketului din Vamă și mă întrebăm: până când?”, a scris românul pe un grup de Facebook.

Cum au reacționat internauții după ce au citit postarea turistului român

După ce și-a publicat povestea pe Facebook, turistul român a primit o mulțime de comentarii din partea altor persoane care au mers vara aceasta în Vama Veche. Unii dintre ei i-au dat dreptate și au explicat și ei că deși îi leagă multe amintiri frumoase de acest loc, nu ar mai fi dispuși să plătească bani grei pentru câteva zile pe litoralul românesc. În același timp, au existat și comentarii din partea turiștilor români care se declară nemulțumiți de atitudinea celui care a creat postarea, susținând că nu toți au posibilitatea de a pleca atât de departe de casă.

„În 2-3 ani o să te simți în Vamă că la Ibiza, garantat 100%”, „Eu am iubit foarte mult Vama, dar nu mai merg acolo! Mergem pentru prieteni, dar nici ei nu se mai duc! Vama is dead to me!”, „Păi dacă aș avea de ales între Vamă Veche și Grecia, Spania, Portugalia, Croația… Aș alege una din celelalte. E cu totul altceva”, au fost o parte din comentariile internauților.