Una dintre câștigătoarele de la „Bravo, ai stil!” urmează să devină mămică?! Iubitul ei a dat-o de gol

Se mărește „familia” Bravo, ai stil?! Fanii emisiunii și-au ridicat câteva semne de întrebare, după ce iubitul unei foste concurente a scăpat „porumbelul” . Este sau nu însărcinată Marisa Paloma?!

Câștigătoarea BAS 2017, Marisa Paloma, a declarat de nenumărate ori că își dorește să rămână însărcinată. Atât ea, cât și logodnicul ei, Liviu Stanciu, se simt pregătiți să devină părinți și fac tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini acest vis.

Zilele trecute, mai mult ca oricând, Liviu Stanciu a făcut „valuri” în mediul online pe marginea acestui subiect. La o postare făcută de Vladimir Drăghia în care-și dă fetița în leagăn, logodnicul Marisei a lăsat un comentariu care a lăsat loc de interpretări.

„Voi avea unul!” este comentariul lăsat de Liviu Stanciu, fapt ce l-a făcut pe Vladimir Drăghia să întrebe dacă „leagăn sau copil” la care logodnicul Marisei a răspuns doar „Da”.

Rămâne de văzut dacă declarațiile făcute de Liviu Stanciu, iubitul Marisei Paloma, nu au fost făcute în glumă iar câștigătoarea emisiunii BAS urmează să devină mămică.

Marisa Paloma a fost cerută în căsătorie

Liviu Stanciu și Marisa Paloma s-au cunoscut în culisele emisiunii BAS, în 2017 iar de atunci sunt de nedespărțit, iar în 2020 a fost cerută în căsătorie.

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă. Abia acum realizez… și poate nici acum.

Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea sa cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă. Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreuna”, a declarat Marisa Paloma.

Sursă foto: instagram.com