Una dintre fiicele lui Bruce Willis a făcut declarații șocante! Tallulah a suferit de depresie din cauza comportamentului tatălui său

Una dintre fiicele lui Bruce Willis, Tallulah, a scris despre starea în care se află atât tatăl ei, cât și întreaga familie, după ce actorul a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale care afectează capacitatea unei persoane de a comunica. În cele din urmă, afecțiunea s-a transformat în demență, iar anunțul a fost făcut de familia starului.

Fiica lui Bruce Willis a scris un eseu pe care l-a trimis către publicația Vogue, în care detalia momentele în care boala tatălui său a început să se manifeste. Tallulah a mărturisit că lipsa de reacție a actorului vizavi de viața ei a fost dată de nepăsare din partea tatălui său. Abia după ce a aflat mai târziu despre boala de care suferă părintele său, abia atunci a înțeles de ce se comporta actorul într-un mod mult mai indiferent față de ea. Mai mult decât atât, fiica actorului a crezut că filmul „Die Hard”, în care juca actorul la momentul respectiv, și-a pus amprenta asupra lui.

„Știam de mult timp că ceva nu este în regulă. A început cu un fel de lipsă de reacție vagă, pe care familia a pus-o pe seama pierderii auzului de la Hollywood. Die Hard a dat peste cap urechile tatei”, a scris Tallulah Willis.

Una dintre fiicele actorului a fost extrem de afectată de comportamentul actorului Bruce Willis

Tallulah Willis a mărturisit că pe lângă motivele menționate anterior, a crezul că tatăl său se comporta așa cu ea din cauza noii sale familii: soția sa, Emma Heming Willis, și cei doi copii ai lor.

„Creierul meu de adolescent s-a torturat cu niște calcule matematice greșite. Nu sunt suficient de frumoasă pentru mama mea, nu sunt suficient de interesantă pentru tatăl meu”, a mai spus Tallulah Willis.

În vârstă de 29 de ani, Tallulah a trecut printr-o fază de lungă de patru ani de depresie, din cauza tatălui său.

„Am întâmpinat declinul lui Bruce în ultimii ani cu o parte de evitare și negare de care nu sunt mândră, dar adevărul este că eram prea bolnavă eu însămi pentru a face față”, a mai completat tânăra, notează The Guardian.

Reamintim că, în anul 2022, la începutul primăverii, familia anunța faptul că Bruce Willis suferă de afazie. Ulterior, în urma unor analize și investigații, medicii au descoperit că actorul suferă de demență frontotemporală.

Starea lui de sănătate s-a degradat în timp, însă familia i-a fost tot timpul alături. Actorul are 5 copii cu 2 femei diferite. Bruce Willis a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, cu care are trei copiii. Din anul 2009, actorul este căsătorit cu Emma Heming Willis, cu care are doi copii ai lor.

