Unde lucrează Ilinca Vandici după ce „Bravo, ai stil!” s-a terminat! Frumoasa prezentatoare continuă să fie sub lumina reflectoarelor

Cel de-al optulea sezon al emisiunii Bravo, Ai Stil! a ajuns la final, în această toamnă. Nu se cunosc detalii despre soarta show-ului de modă, la momentul actual, însă prezentatoarea acestui format, Ilinca Vandici, continuă să fie sub lumina reflectoarelor. Vedeta postului Kanal D are, în continuare, o activitate intensă. Gazda emisiunii de modă se ocupă serios de podcastul pe care-l are de mai mult timp și la care are invitați de calibru.

Ilinca Vandici are invitați de seamă, în propriul podcast

Mai cu seamă, în cadrul podcastului „Te ascult”, Ilinca Vandici a avut invitați precum Theo Rose, Cătălin Botezatu, Dorian Popa, Larisa Iordache, Denise Rifai, Ioana Dichiseanu, Narcisa Suciu sau Andreea Marin. Podcastul s-a „născut” în urmă cu un an, când prezentatoarea TV și-a dorit să înceapă o nouă etapă, așa cum a mărturisit pe internet.

Prima invitată la podcast a fost chiar Andreea Marin, la momentul acela. Cum suna anunțul făcut de Ilinca Vandici: „Dragilor, de astăzi începem împreună o nouă etapă, un nou drum al cunoașterii alături de femei puternice, remarcabile, care au reușit să învingă greutățile cu care s-au confruntat și au ajuns femeia de astăzi, pe care cu toții o admirăm!

Eu sunt aici să ascult și să învăț din experiențele lor de viață, alături de voi! Invitata de azi mi-a marcat copilăria, este una dintre cele mai longevive persoane de televiziune, pe care o urmăream cu drag de pe vremea când nu știam nimic despre acest domeniu, sau că voi lucra în el, ea este Andreea Marin, o femeie pe care o admir tare mult!”.

Prezentatoarea TV și Andrei Neacșu au divorțat, după 6 ani

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au ales să meargă pe drumuri separate, după 6 ani. Vedeta postului Kanal D a mărturisit că a rămas în relații bune cu fostul soț, mai ales de dragul fiului lor, Zian.

„Nu cred că ar trebui să existe subiecte tabu (n.red.: în familie). Nu cred că părerea mamei ar trebui să fie adevărul absolut. Copilul trebuie să știe că aceea este experiența mamei, sau a tatălui, bineînțeles, dar că el poate să-și creeze propria experiență. (…)

Zian știe că eu sunt acolo pentru el orice s-ar întâmpla. Știe că poate să mă întrerupă din orice fac. Îi răspund, îl ascult activ, am grijă de el și de dezvoltarea lui în sensul ăsta. Îmi doresc să fim foarte buni prieteni. De orice situație grea s-ar lovi, vreau să mă asigur că va veni la mine. Nu-l voi judeca, nu-l voi certa, nu-l voi critica. Voi fi părintele care îl susține, îl înțelege, care încearcă să-i dea sfaturi. E foarte sănătos să comunicăm. Comunicarea cred că e cheia în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea copiilor noștri”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit unica.ro.