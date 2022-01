Unde s-a infectat Mugur Mihăescu cu COVID. “Acolo sunt sute de mii de cazuri pe zi” + Ce simptome are actorul

Mugur Mihăescu s-a infectat cu COVID în Spania, unde a fost alături de familie. De altfel, în Peninsula Iberică sunt sute de mii de cazuri pe zi, țara fiind sufocată de virus. Din fericire, actorul nu are simptome severe ale bolii.

Deși este vaccinat cu ambele doze, Mugur Mihăescu a contractat virusul. În prezent, are nasul înfundat, tuse, dar nu și febră. Se simte ca și cum ar avea un guturai.

“Da, sunt vaccinat cu două doze, am COVID. Eu am zis că e Omicron, nu am făcut secvenţierea, doar că am venit din Spania, acolo unde sunt sute de mii de cazuri pe zi. Imediat, a doua zi, nevasta mea a avut simptome, apoi eu. E ca un guturai la mine. Am nas înfundat, tuse, dar nu febră, nu e ca gripa. Gripa e horror”, a povestit Mugur Mihăescu, la Antena 3.

Mugur Mihăescu, infectat cu COVID. 4.712 cazuri noi de coronavirus, în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324 mai puțin decât în ziua anterioară. 391 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În total, până astăzi, 9 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.844.537 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 14.229 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați.

Numărul persoanelor considerate vindecate este cel din 08.01.2022, pentru data de astăzi nu a putut fi calculat din cauza unor rectificări apărute în platforma electronică dedicată.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 227 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.