Unde se filmează, de fapt, Mangaliţa! Serialul de la Antena 1 se bate cu Las Fierbinţi

Actrița Alina Berzunțeanu, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea în rolul directoarei economice Doina Rogojinaru, în serialul de comedie Mangalița, care începe duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, a fost foarte încântată de oamenii din Bolintin Vale, localitatea în care a filmat pentru această producție, pe care îi consideră foarte primitori.

“Într-o zi, o doamnă mi-a adus flori de la ea din grădină și căpșuni, iar fetele de la costume mi-au spus ca și ele primiseră la fel. Ce să mai, să tot filmezi!”, își amintește aceasta.

Despre personajul ei, Doina Rogojinaru, directoarea economică a primăriei Mangalița, Alina Berzunțeanu spune că este “o femeie aprigă, plină de energie, care îl respectă pe primar și îl ajută în toate afacerile lui dubioase. E căsătorită, îi place să-și cicălească soțul, să-l certe. Veșnic nemulțumită, se poartă cu el ca și cu un copil neascultător. Dar în felul ei îl iubește și îl alintă. Cu Emilia, sora ei (n.n. doctorița Emilia Vulpe), e puțin mai îngăduitoare, relațiile însă se aseamănă. Îi place mult să fie în centrul atenției, să dea ordine și să fie ascultată”.

Rolul soțului ei, Marcel, este interpretat de Angel Popescu, alături de care Alina joacă pentru prima oară. “Mi-a plăcut mult la filmări, a fost o perioadă plină. E o echipă extraordinară. Îmi doream să nu îi încurc și să îmi fac cât mai bine treaba. Cu Angel am simțit că joc dintotdeauna. Se întâmplă rar asta. Mi-e dor de toți și îmi doresc să filmez mult și bine alături de ei. Am râs, ne-am distrat și am muncit cu drag la Mangalița”, mai spune Alina.

Actrița Alina Berzunțeanu este angajată a Teatrului Odeon, unde joacă în “Liniște! Sărut. Acțiune”, „Fugarii”, „Pescărușul”, „Soldatul de ciocolată”, “Slugă la doi stăpâni”, dar poate fi văzută și la Unteatru, în piesele “Hamlet”, „Persona” și “O noapte furtunoasă”.

Cum încearcă Doina Rogojinaru, personajul interpretat de Alina Berzunțeanu, să se impună în relația cu apropiații și cum îl ajută ea pe primarul Stelian Manole în afacerile lui dubioase, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, în primul episod al serialului de comedie Mangalița.