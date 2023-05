Unde sunt făcute, de fapt, produsele Cien de la Lidl. Românii cumpără pe nerăsuflate aceste cosmetice, dar nu știu nimic despre ele

Magazinele retailerul-ui german Lidl se bucură de mare succes în România. Prețurile mici oferite, dar și calitatea produselor atrag clienții ca un magnet. Produsele cosmetice Cien se bucură și ele de mare succes în rândul românilor. Puțină lume știe însă unde sunt făcute aceste produse, care se găsesc doar în magazinele Lidl.

În ultimii ani, magazinele Lidl au devenit extrem de răspândite în toată România și se bucură de un mare succes. Prețurile mici practicate de retailer-ul german atrag ca un magnet consumatorii din țara noastră. Printre produsele comercializate în magazinele Lidl se regăsesc și cosmeticele Cien, ele fiind preferate de foarte mulți clienți.

Unde sunt făcute produsele cosmetice Cien

Lidl are o istorie foarte veche. Povestea sa a început în anul 1930, când Josef Schwarz a devenit partener la Südfrüchte Großhandel Lidl & Co, un angrosist de fructe de cartier. Ulterior, mica afacere s-a transformat într-un angro de produse alimentare generale. În 1944, din cauza celui de-al Doilea Război Mondial compania s-a destrămat. Afacerea a fost reconstruită ulterior de fiul lui Josef Schwarz, Dieter. Acesta a fondat Schwartz Group, un retailer specializat în supermarketuri cu discount și piețe angro. Condus de Dieter, Grupul Schwartz a format apoi Lidl Stiftung & Co. KG, având sediul în Neckarsulm, Germania. În anul 1973 a fot deschis primul magazin Lidl, având drept model conceptul lanțului de magazine Aldi. De atunci, retailer-ul german a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în Germania dar și în toată Europa.

În România, Lidl se bucură de mare succes, printre produsele preferate de clienți numărându-se cosmeticele Cien. Acestea sunt produse de compania Mann & Schröder Gmbh, care și-a început activitatea în anul 1950, ca producător de chituri de geam, lubrifianți și produse de curățare. Abia în anul 1958, compania a introdus primul brand de produse de îngrijire personală, sub numele de Alkmene. Ulterior, compania a încetat să mai producă agenți chimici de curățare și s-a axat doar pe produse de îngrijire a pielii și părului. În anul 1980, Mann & Schröder Gmbh a început să lucreze cu branduri private. În prezent, compania produce nu mai puțin de 2.000 de produse, pe care le comercializează în aproape 70 de țări din Europa dar și în Statele Unite ale Americii. Compania are venituri anuale de aproximativ 140 de milioane de euro.

