Cum a câștigat o americancă 1 milion de dolari în doar 8 luni. Afacerea ingenioasă care i-a adus acest profit uriaș

Jenny Nguyen, o americancă de 43 de ani, a luat o decizie destul de riscantă atunci când și-a investit toate economiile pentru a deschide un bar. Femeia a avut însă o idee foarte ingenioasă, care i-a adus un profit de 1 milion de dolari în doar 8 luni. Citiți în continuare cum a reușit Jenny Nguyen să aibă un succes atât de mare într-un timp relativ scurt.

În urmă cu un an, Jenny Nguyen a decis să deschidă un bar în orașul Portland, din statul Oregon. Femeia a investit în această afacere toate economiile ei de o viață, adică 27.000 de dolari. Jenny a avut însă o idee extrem de ingenioasă. Televizoarele din barul său difuzează doar sporturi feminine.

Cum a reușit o americancă să câștige 1 milion de dolari dintr-o afacere ingenioasă

Jenny Nguyen a decis în urmă cu un an să-și deschidă propriul bar, lucru la care visa de foarte mult timp. Localul se numește „The Sports Bra” și se află în orașul Portland. În acest bar televizoarele difuzează doar competiții sportive feminine. Jenny a investit în această afacere toți banii pe care-i strânsese, aproximativ 27.000 de dolari. În plus ea a făcut și un împrumut de 40.000 de dolari. Totodată, ea a lansat o campanie de strângere de fonduri, prin care a adunat peste 100.000 de dolari.

Toate eforturile făcute de Jenny au fost însă răsplătite, depășind chiar și așteptările ei. În primele 8 luni de activitate, barul „The Sports Bra” i-a adus americancei venituri de 944.000 de dolari.

„Eu, personal, am crezut că ideea era genială și că era ceea ce lumea are nevoie. Dar nu aveam nicio idee că lumea o va dori. Am vrut doar să încerc”, a declarat Jenny Nguyen.

O tânără din Marea Britanie regretă că a câștigat peste un milion de euro la loto. Motivul este incredibil

Jane Park a devenit în urmă cu 10 ani cea mai tânără câștigătoare a EuroMillions din Regatul Unit al Marii Britanii. Ea a vorbit recent despre această experiență.

În mod surprinzător, Jane susține că ar fi preferat să nu câștige acei bani, deoarece viața i s-a schimbat radical de atunci, având parte de câteva momente foarte grele. Mai exact, tânăra a dezvăluit că imediat după ce a devenit milionară, a fost sfătuită de toată lumea să facă public acest lucru. Nu a fost însă deloc o idee inspirată, ea fiind apoi criticată, hărțuită și chiar amenințată cu moartea. Toate acestea au afectat-o extrem de mult, mai ales că avea o vârstă foarte fragedă.

„Mi-aș dori să nu-l fi câștigat niciodată, nu i-aș dori nimănui acest lucru”, a spus Jane, în emisiunea americană „Dr. Phil”.

