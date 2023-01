În ce a investit Roxana Ciuhulescu banii pe care i-a încasat la „Survivor”: „În sfârșit”

În urma participării la show-ul „Survivor România”, Roxana Ciuhulescu nu s-a ales cu premiul cel mare, însă, cu banii pe care i-a încasat de-a lungul timpului petrecut în Republica Dominicană, vedeta i-a investit în ceva ce-și dorea de foarte multă vreme. Iată despre ce e vorba.

Roxana Ciuhulescu a îndurat condiții grele în cadrul show-ului „Survivor”, chiar dacă nu a stat foarte mult timp. Cu toate acestea, vedeta a dat lovitura odată cu participarea ei de anul trecut, căci onorariul pe care l-a primit nu a fost deloc unul mic.

Cu banii pe care i-a obținut, Roxana Ciuhulescu a ales să-i investească în ceva ce-și dorea de foarte mult.

În ce a investit Roxana Ciuhulescu banii pe care i-a încasat la „Survivor România”

Vedeta a locuit mult timp, alături de soțul și copilul lor, în chirie, într-o vilă din zona Pipera. Cei doi soți și-au dorit casa lor, iar cu banii pe care i-a câștigat la „Survivor”, Roxana și-a luat o casă dotată cu un living spațios, dormitoare, baie, bucătărie, dar și grădină. Aproximativ 200.000 de euro a investit vedeta în locuința de vis.

Pe lângă asta, Roxana și-ar dori foarte mult să plece într-o vacanță și speră că va ajunge anul acesta.

„Eu, vara trecută, nu am avut vacanță deloc și mi-aș dori să merg acum, măcar anul acesta, într-o vacanță undeva la căldură. Am tras tare anul trecut, a fost un an în care ne-am luat și casa, că așa e în viață.

Am stat cinci ani cu chirie și, în sfârșit, ne-am cumpărat și noi căminul nostru, o căsuță mică, decentă. Într-o casă micăîncape la fel de multă iubire ca într-unamare. Mie nu-mi place să mă laud cu ce am!”, a spus aceasta, pentru Click!.

