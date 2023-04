Momente grele pentru Alina Sorescu! Artista o să rămână fără fetițele sale chiar de Paște

Anul acesta, Alina Sorescu nu o să aibă parte de Sărbători Pascale prea fericite. Este primul an în care artista o să fie departe de fetițele sale. Carolina și Raisa o să petreacă Paștele alături de tatăl lor, Alexandru Ciucu. Cum nu poate petrece alături de fiicele sale, Alina Sorescu o să plece din Capitală și o să se retragă în sânul familiei.

Ultima perioadă a fost una destul de grea pentru Alina Sorescu. În cadrul procesului de divorț, artista a încasat o primă lovitură. Instanța a decis custodie comună, așa că fetițele cuplului trebuie să locuiască o săptămână cu mama, iar o săptămână cu tatăl. Această hotărâre a nemulțumit-o total pe Alina Sorescu. Artista consideră că acest program o să le deruteze pe cele mici și nu le asigură un mediu stabil.

Coincidența a făcut că săptămâna aceasta să fie cea în care Elena Carolina (9 ani) și Ana Raisa (6 ani) trebuie să stea cu Alexandru Ciucu. Astfel că, fetițele o să petreacă Sărbătorile Pascale alături de tatăl lor. Cum nu își poate petrece Paștele împreună cu fiicele sale, Alina Sorescu va merge în sânul familiei sale extinsă, la Roșiorii de Vede.

„Cea mai delicată perioadă din viața mea este acum. Nu pot să spun că am trecut prin încercări. Acum este o situație nouă cu care mă confrunt și din care încerc să ies încrezătoare. Fetițele îmi dau putere, activitatea mea profesională, muzica îmi dă putere, publicul.

E o primă sărbătoare mai altfel, pentru că nu vor fi fetițele cu mine de acest Paște, dar voi merge la familia mea extinsă de la Roșiorii de Vede, acolo unde petrec de mic copil și fiecare sărbătoare a fost așa cum trebuie să fie, cu toate generațiile la aceeași masă”, a declarat Alina Sorescu.

(CITEȘTE ȘI: ALINA SORESCU, ADEVĂRUL DESPRE CĂSNICIA CU ALEXANDRU CIUCU! CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎN MARIAJUL CELOR DOI: „AM TRAS CU DINȚII SĂ NU AJUNGEM AICI”)

„Când vezi copiii plângând…”

Alina Sorescu nu este de acord cu prima decizie a instanței, așa că a făcut apel. Artista speră că decizia o să fie revizuită. Alina Sorescu susține că acest program este unul bulversant pentru cele mici și nu le asigură un mediu stabil, de care ele au mare nevoie acum. Mai mult, în prima săptămână în care Carolina și Raisa au trebuit să plece la tatăl lor, s-au dezlipit cu greu de mama lor.

„Imaginile cu fetițele plângând, despre asta a fost vorba în videoclipul surprins de paparazzi. Evident, tu ca mamă nu poți să fii stană de piatră când vezi copiii plângând. Mă gândesc în această perioadă ca lor să le fie bine, ele sunt pe primul plan, e clar că această decizie aduce haos în viața a două fetițe de 9 și șase ani, ca fetițele să petreacă o săptămână într-o parte și alta într-o altă parte.

Nu vorbim de custodie exclusivă, că am văzut că se vorbește în presă, e custodie comună, cu domiciliul la mamă, cu program de vizită bulversant, pentru că cei mici la aceste vârste au nevoie de o continuitate, de o stabilitate emoțională, de o rutină, de un program, de reguli pe care să le știe, pe care să le respecte. E foarte complicat să ai o regulă într-o parte și una în alta.

Am încredere că decizia finală va fi în beneficiile fetițelor și că nu vor fi efecte pe termen lung asupra lor. Totul a fost în mâna judecătorului de acum și în faza de apel va fi în mâna judecătorilor pe care îi vom cunoaște la un moment dat. Încă nu se știe, procesul mai are faze, mai e timp. Lucrurile între noi se întâmplă juridic. Între noi nu a fost o situație care să se poată încheia amiabil, de asta am și ajuns în situația de a fi în instanță”, a declarat Alina Sorescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(VEZI ȘI: ALINA SORESCU, DEVASTATĂ DUPĂ SENTINȚA DATĂ ÎN PROCESUL DE CUSTODIE. „VOI LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT”)