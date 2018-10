Unde va fi înmormântat Alain Delon. Dezvăluiri cutremurătoare despre marele actor

Alain Delon se confruntă cu grave probleme de sănătate. Celebrul actor a fost operat la o clinică din Elveția, lucru ținut ascuns de familie și apropiați. Însă, din păcate, artistul este resemnat și asteaptă clipa în care muri. El și-a organizat, de altfel, în detaliu propria înmormântare.

Starul francez, în vârstă de 82 de ani, vrea să fie înmormântat pe domeniul său din Douchy, care măsoară nu mai puţin de 55 de hectare, unde a amenajat și un cimitir în care a îngropat din 1975 până acum „50 de câini, frați și surori„, potrivit revistei Paris Match.

Numele sunt gravate pe pietre plate, iar mormintele sunt grupate în pătrate, Alain explicând, ultimii trei câini au un loc privilegiat pe cealaltă parte a capelei, unde va fi și locul lui de veci, când va veni moartea. Alain Delon vrea să fie înmormântat lângă câinii lui. „Toată viața mea este aici, în aceste morminte. Vreau să fiu înmormântat în mijlocul animalelor mele”, le-a declarat acesta jurnașiltilor francezi.

Mai mult, actorul s-a asigurat că ultima sa dorință înainte de moarte îi va fi îndeplinită. „Am obținut autorizația pentru a fi înmormântat în capela mea, în mijlocul câinilor mei”, a declarat Alain Delon.

„Mormântul meu va fi acolo”, le-a arătat actorul jurnaliștilor, precizând că are și placa pregătită. Mai mult, la câșiva pași de locul de veci se află o casă mică, simplă. Are doar o baie și un pat din piele neagră și o noptieră. El a dezvăluit că acolo vrea să fie depus trupul lui neînsuflețit înainte să fie îngropat, astfel încât, „câțiva zeci de oameni, nu mai mulți”, să poată să vină să-și ia Adio de la el.

Alain Delon , extrem de atașat de un ciobănesc belgian

În prezent, câinele pe care-l iubește cel mai mult este Loubou, un ciobănesc belgian malinois, în vârstă de trei ani: „Îmi lipsește atunci când nu sunt cu el. Am avut 50 de câini în viața mea, dar cu acesta am o relație specială. Mă enervează că nu vrea să urce scara interioară și, dintr-o dată, am văzut că nu pot să dorm fără el, dar asta se va rezolva. Are caracter, nu iubește pe toată lumea”, a mai spus actorul, conform romaniatv.net.

Alain Delon este atât de atașat de Loubou, încât a mărturisit că vrea ca Loubou să fie eutanasiat în cazul în care actorul va muri înaintea sa. Vrea să meargă pe lumea cealaltă împreună: „Dacă voi muri înaintea lui, îi voi cere veterinarului să plecăm împreună (cu câinele, n.r.). îi va face o injecție, pentru ca el să moară în brațele mele. Prefer să moară așa, decât să știu că va muri culcat pe mormântul meu din cauza suferinței cauzate de despărțirea noastră”, a mărturisit Alain Delon.