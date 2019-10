Unicul muzeu subacvatic din România se va deschide vara viitoare, la Constanţa, iar prima statuie a fost deja amplasată pe fundul Mării Negre. Este ideea unui scafandru profesionist, Pascale Roibu, care a răscolit adâncurile Mării Negre şi a adus la suprafaţă vestigii antice. Statuia poetului Ovidius, realizată de sculptorul Gabriel Rizea din Craiova, e primul exponat din muzeul subacvatic. Urmează şi altele. (NU RATA: MINUNĂŢIILE SCULPTORULUI CU DRUJBA. TRANSFORMĂ COPACII USCAŢI DIN CRAIOVA ÎN OPERE DE ARTĂ)

Statuia poetului Ovidius şi-a găsit locul printre ruinele fostei cetăţi Tomis. Ea este înconjurată de amfore moderne, care au fost lăsate pe fundul mării special pentru a prinde patină.

“A fost o provocare pentru mine. Am creat-o din lemn, dar am folosit nişte substanţe care să facă ca lemnul să reziste mai mult timp sub apă”, spune sculptorul Gabriel Rizea, din Craiova.

Exponatele, scufundate în zona Cazinoului

Scafandrul a obţinut toate aprobările pentru ca, vara viitoare, turiştii care vizitează Constanţa să se poată bucura de istorie sub apă. Toate exponatele vor fi scufundate undeva în zona Cazinoului din Constanţa. Vor ajunge la 10 metri adâncime, o adâncime nu prea mare, tocmai ca şi cei neiniţiaţi în scufundări să poată vizita muzeul subacvatic.

“Poetul Ovidius sub ape, prins între zidurile cetății Tomis…prima piesă din viitorul muzeu subacvatic, ce va fi realizat în Marea Neagră, la Constanța”, a mărturisit, pe Facebook, Pascale Roibu, scafandrul care a avut ideea înfiinţării unui astfel de muzeu.