Urmarea scandalului monstru dintre Răzvan Ioan Boanchiș și Gigi Becali. “În 2009 eram la Zurich și mă bate cineva pe umăr”

La debutul noului sezon al podcastului TACLALE, invitatul de seamă al jurnalistului Liviu Chiriță este scriitorul și jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș. Cu o carieră de peste două decenii în presa românească și autor al unor cărți de succes, Boanchiș a relatat de la ce a pornit disputa dintre jurnalist și Gigi Becali, în urmă cu 16 ani, dar și care a fost urmarea scandalului monstru.

În urmă cu 16 ani, un scandal avea să îi țină încleștați și lipiți de TV pe telespectatori – episodul „cei trei boschetari” VS Gigi Becali. La momentul acela, latifundiarul din Pipera a adresat cuvinte jignitoare la televizor, iar jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș a ținut să îi ofere argumente. Momentul s-a viralizat pe internet și tot în acea perioadă au apărut jigniri la adresa jurnalistului. Aspect care l-a deranjat, așa cum a mărturisit în cadrul noii ediții a podcastului TACLALE, moderat de jurnalistul Liviu Chiriță.

„Când am avut acea dispută cu Gigi Becali, știi ce m-a durut cel mai tare? Că au fost oameni care au zis că Boanchiș era beat. Astăzi, îmi pare rau. Nici Gigi nu a avut dreptate, nici eu. Dar am avut acolo o filipică cu argumente”, a mărturisit jurnalistul, în cadrul podcastului.

„Nici nu eram însurați atunci, au trecut 16 ani. Din 2007 e povestea asta. Și acum trebuie explicată. Fusese conflictul cu Hagi, am fost de partea lui Hagi și în discuțiă nici eu și nici Gigi Becali nu am avut dreptate. Au trecut anii, lucrurile s-au decantat”, a dezvăluit jurnalistul, care are în palmares cărți de succes.

Răzvan Ioan Boanchiș, despre celebrul episod cu Gigi Becali – s-au întâlnit în restaurant, după disputa de la TV

De altfel, Răzvan Ioan Boanchiș a precizat că scandalul s-a stins. Deși Gigi Becali a avut o reacție furibundă, în intervenția telefonică, iar jurnalistul a ținut să îi ofere argumente plauzibile, peste dispută s-a tras cortina rapid. Când se afla în Zurich, într-un restaurant, un bărbat l-a atins pe umăr pe jurnalist. Când și-a întors privirea, mare i-a fost mirarea să îl vadă pe latifundiarul din Pipera. Securea războiului s-a îngropat, iar fiecare și-a văzut de drum.

„În 2008 sau 2009, în Zurich, eram cu mai mulți oameni în restaurant, era și Gigi Becali. Mâncam fructe de mare, mă bate cineva pe spate, era Gigi Becali. A zis, «las-o mă, a trecut». Noi am vorbit zeci de minute despre el, a intrat în direct, ne-a înjurat și eu atunci am avut acea reacție.

Știam ca Horia Ivanovici bagă mulți invitați în direct și știam că va interveni și că va trebui să îi răspund. Aveam câteva lucruri pregătite de acasă (n.r. să le rostească). Dacă aș fi băut, era imposibil să am acea coerență. Până la urmă, cine se scuză, se acuză. Nu trebuie să le dau socoteală. Reacția mea e următoarea: Adrian Păunescu a încercat să împace pe toată lumea, avea o relație bună cu Gigi Becali. M-a lăudat în 3 ziare. E singura dată când mi-a ieșit ca pe hârtie”, a mai mărturisit Răzvan Ioan Boanchiș.

„Vizavi de Gigi Becali și ce se întâmplă azi, e foarte urât ce pățește acest om, cu FCSB. Realizările lui sunt foarte mari, de la Valencia, de la semifinala de Cupă UEFA…”, a mai precizat jurnalistul.