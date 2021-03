Urmează un nou lockdown pentru România? Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldova: Îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională

Situația epidemiologică din România este la limită. Se înregistrează tot mai multe cazuri de noi îmbolnăviri, iar multe din județele țării sunt deja în scenariul roșu. Capitala se aproprie tot mai mult de o carantină totală, iar în ciuda situație grave mulți nu respectă regulile impuse.

Noul val pandemic pare să fie mai mare ca cele trecute, iar limitarea răspândirii virusului devine tot mai greoaie. În acest context, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan, a declarat că rata de transmitere a virusului este tot mai mare, iar dacă lucrurile nu vor intra pe o pantă descendentă este posibilă instaurarea unei carantine. (CITEȘTE ȘI: FĂRĂ PRECEDENT! RAED ARAFAT ÎNTOARCE DECIZIA AUTORITĂȚILOR LOCALE. TIMIȘOARA ȘI LOCALITĂȚILE ÎNVECINATE NU MAI IES DIN CARANTINĂ)

Andreea Moldovan a fost întrebată duminică, la Digi24, dacă se poate pune frână acestui val fără carantină.

„Dacă ar fi să facă abstracţie de funcţia pe care o am aş spune îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională pentru că sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă, însă, pe de altă parte îmi doresc ca partea de economie să aibă o continuitate, nu îmi doresc sub nicio formă ca partea socială şi partea de viaţă publică a noastră să fie atât de largă şi atât de expansivă cum este acum pentru că mă îngrozesc când văd ce văd în jur şi pur şi simplu mi se pare că mulţi dintre noi poate nu am învăţat multe din ceea ce s-a întâmplat în acest an”, a declarat Andreea Moldovan.

Se va ajunge la un nou lockdown?

Andreea Moldova a subliniat că soluția carantine naționale este una extremă și probabil nu se va ajunge acolo, însă rata de răspândire a virusului este impresionantă și trebuie luate unele măsuri. Ea a vorbit despre cazul unui elev care după ce a contactat virusul l-a transmis altor nouă persoane.

„Este deja absolut halucinant un caz în care un copil bolnav de la şcoală şi-a îmbolnăvit părinţii, cei patru bunici, bona plus un unchi şi o mătuşă. Deci practic este o transmitere extrem de largă şi de intensă. Nu am cum să spun că stăm ne gândim, vedem ce facem. Părerea mea este că e important să ne gândim la nişte măsuri pe care să le luăm acuma care poate că mi se păreau dure, dar nu sunt deloc dure, tocmai ca să avem un orizont de aşteptare că poate în luna aprilie sau în luna mai sau în cursul verii să avem în sfârşit o perioadă mai de relaxare. Cumva, atunci când vezi că bulgărele începe să se rostogolească trebuie să iei nişte măsuri să îl opreşti”, a mai spus secretarul de stat.