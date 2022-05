UTA are un nou antrenor!

Ilie Poenaru este noul antrenor al formației UTA Arad. Tehnicianul a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă, declarând că prin prisma tradiţiei noua sa formaţie trebuie să fie an de an pe poziţiile fruntaşe ale clasamentului Ligii I.

„Sunt onorat că mă aflu aici. E adevărat că au fost multe oferte, dar ceea ce se întâmplă în ultimul timp la Arad m-a făcut să aleg UTA, un club de tradiţie, foarte bine organizat şi care îţi poate oferi tot ceea ce ai nevoie pentru a face performanţă. Îmi doresc să facem lucruri bune împreună. E clar că UTA e un club care te obligă prin tradiţia pe care o are. Ştiu că e presiune, dar nu e nicio problemă, îmi place presiunea şi vreau să o am. Suporterii trebuie să îi faci fericiţi, aceşti oameni nu prea mai au răbdare, îşi doresc ca echipa să fie acolo sus. E şi normal, prin prisma tradiţiei, această echipă trebuie să fie acolo sus an de an. Asta e menirea noastră, să construim, să avem rezultate, să creştem jucători pe care să îi dăm la echipa naţională şi aşa mai departe”, a declarat Ilie Poenaru.

În vârstă de 45 de ani, Ilie Poenaru îl înlocuieşte la conducerea echipei UTA pe Ionuţ Badea, antrenor al cărui contract scadent la finalul sezonului nu a mai fost prelungit. Poenaru a mai condus în cariera sa formaţiile FC Voluntari, Academica Clinceni şi Gaz Metan Mediaş.